Llamazares, sobre los nuevos registros de la UCO en el marco del caso Koldo: "Me llama la atención que sea una investigación secreta y que se convierta en pública"

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de Convocatoria por Oviedo, reacciona en este vídeo al nuevo operativo desplegado después de que el juez de la Audiencia Nacional abriese una nueva pieza separada en el caso Koldo tras recibir un nuevo informe de la UCO.

Nuevos movimientos en el llamado caso Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del caso en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber laSexta, se han puesto en marcha nuevos registros en Valencia, Madrid, Sevilla y Córdoba, entre ellos, la vivienda de José Luis Ábalos, en la capital valenciana. De momento, el objeto de la investigación es reservado.

"Que se investigue lo que hay que investigar y que continúe la investigación", afirma en Al Rojo Vivo el político Gaspar Llamazares, excoordinador general de Izquierda Unida y portavoz municipal de Convocatoria por Oviedo.

Sin embargo, "lo que me llama la atención, sobre todo, es una investigación secreta se convierta en pública, es decir, que ya no hay investigaciones secretas en este país. Porque esta primera investigación, seguro que mañana tenemos más datos, o esta tarde mismo", apunta el político.

Por tanto, "es escandaloso, por una parte, el hecho de que se produzca corrupción en nuestro país y por otra parte, el que se realice una especie de juicio mediático al margen del juicio real", señala contundente Llamazares. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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