La ultraderecha alemana admite que no alcanzará a formar Gobierno pese a su victoria en Mecklemburgo-Antepomerania

Los detalles "Hemos logrado un gran resultado, somos la primera fuerza. Hemos acabado con la coalición roja-roja. Lamentablemente todo apunta a que ahora vendrá una coalición roja-roja-verde", lamenta el líder de Alternativa para Alemana (AfD), Leif-Erik Holm, tras su victoria en el estado del noreste.

La ultraderecha en Alemania, liderada por Leif-Erik Holm y su partido Alternativa para Alemania (AfD), obtuvo una victoria en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania, consiguiendo un 38,2 % de los votos. Sin embargo, a pesar de ser la primera fuerza, Holm reconoció que no podrá formar gobierno debido a una probable coalición entre el Partido Socialdemócrata (SPD), La Izquierda y Los Verdes. La CDU, partido del canciller Friedrich Merz, quedó fuera del Parlamento regional, una situación sin precedentes. Manuela Schwesig, líder del SPD en la región, aboga por formar un gobierno democrático y estable con sus aliados.

Victoria agridulce para la ultraderecha. El líder de Alternativa para Alemana (AfD), Leif-Erik Holm, admitió este lunes que -pese a su victoria en las elecciones regionales de Mecklemburgo-Antepomerania, todo apunta a que no podrá formar Gobierno en ese estado federado del noreste alemán y dijo que todo apuntaba a una coalición entre el Partido Socialdemócrata (SPD), La Izquierda y Los Verdes.

"Hemos logrado un gran resultado, somos la primera fuerza. Hemos acabado con la coalición roja-roja. Lamentablemente todo apunta a que ahora vendrá una coalición roja-roja-verde", dijo, en alusión a los colores que representan los diversos partidos, en una conferencia de prensa en Berlín.

La AfD se impuso en las elecciones de Mecklemburgo-Antepomerania con un 38,2 %, por encima del SPD, que tuvo el 35,5 %. La Izquierda logró el 6.5 % y Los Verdes el 5,7 %. La Unión Cristianodemócrata (CDU) -el partido del canciller Friedrich Merz- se quedó por fuera del Parlamento regional con el 4,9 % -una situación inédita desde la fundación de esta formación- al igual que la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), populista de izquierdas, con el 4,8 % y el Partido Liberal (FDP) con un 1,0 %.

Holm dijo que durante la noche hubo un momento en que se hubiera podido dar una constelación que le diera la mayoría absoluta a AfD, puesto que Los Verdes y La Izquierda sólo superaron estrechamente el umbral del 5,0 % y hubieran podido quedarse por fuera del Parlamento. En la conferencia de prensa Holm estuvo acompañado de los dos copresidentes federales de su partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel, que celebraron el resultado y aseguraron que la AfD ha desplazado a la CDU como opción de derecha en el este de Alemania. Weidel insistió en una frase que viene repitiendo desde hace semanas según la cual "la CDU nunca volverá a ganar unas elecciones".

Por su parte, la jefa del Gobierno en funciones de Mecklemburgo-Antepomerania, la socialdemócrata Manuela Schwesig, anunció que propondrá a su partido mantener conversaciones con Los Verdes y La Izquierda. "Para el SPD de Mecklemburgo-Antepomerania está claro que tenemos el mandato de formar parte del Gobierno junto con los partidos democráticos que han entrado en el Parlamento regional", dijo durante una rueda de prensa en Berlín junto a los copresidentes de los socialdemócratas, Bärbel Bas y Lars Klingbeil, y el candidato a la alcaldía de la capital, Steffen Krach. Schwesig se mostró convencida de que el 35,5 % que votó por su partido desea que continúe su labor como primera ministra regional y la formación de "un Gobierno democrático y estable".

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