Lucía Méndez, sobre el plan de Rufián: "¿De verdad creemos que cualquier persona que esté en el ámbito de la izquierda es capaz de obrar un milagro?"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, analiza el plan de Gabriel Rufián para unir a las izquierdas. Su mensaje es claro. En el vídeo, todos los detalles.

Este miércoles tuvo lugar el acto de Gabriel Rufián con Emilio Delgado (Más Madrid), para unir a las izquierdas en algo así como un frente común para frenar a Vox, en una Sala Galileo abarrotada. El éxito de convocatoria fue total y el mensaje claro: ganar a Vox provincia por provincia. Y para ello, sólo se debe presentar en cada provincia un solo partido de izquierdas: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", decía este miércoles Rufían.

Un plan del que muchos en grietas. Por ejemplo, la filósofa Elizabeth Duval, exsecretaria de comunicación de Sumar, y el periodista y escritor Antonio Maestre. La reacción de la periodista de El Mundo, Lucía Méndez es clara: "¿De verdad creemos que cualquier persona que esté en el ámbito de la izquierda es capaz de obrar un milagro?".

"Antes de que Rufián apareciera en escena, ¿qué es lo que había en la izquierda a la izquierda del PSOE? Un partido que se llama Sumar, que no existe. Cinco ministros y una vicepresidencia que no sirven para nada. Y un expartido de ámbito autonómico o regional que no se sabía lo que estaban haciendo. Esto es lo que había antes de aparecer Rufián", enumera Méndez, recordando las palabras que dijo en este mismo programa Yolanda Díaz, de que había que subir el ánimo de la izquierda.

"Pero ¿por qué se por qué ha bajado el ánimo? Quién ha bajado el ánimo? ¿Quién ha estado liderando eso y ha llegado a este momento? Rufián sólo lo que ha hecho es simplemente dar un aldabonazo para poner en evidencia lo desnuda que está a la izquierda, a la izquierda del PSOE", sentencia Méndez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.