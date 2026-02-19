Elizabeth Duval, sobre el plan de Rufián para unir a la izquierda: "Lo que funciona es él, pero su plan no es viable"

La filósofa Elizabeth Duval, exsecretaria de Comunicación de Sumar, analiza con detalle en este vídeo la propuesta del líder de ERC en el acto con Emilia Delgado para unir a la izquierda y frenar a la ultraderecha.

Este pasado 18 de febrero se celebraba en la Sala Galileo de Madrid el primer acto de la "gira" de Gabriel Rufían con líderes de la izquierda, en etse caso con Emilio Delgado de Más Madrid, para unir a la izquierda de cara a las próximas elecciones generales. El acto fue un lleno total y el mensaje del líder de ERC en el Congreso fue claro: "Ganar escaños a Vox, provincia por provincia".

Para ello, aseguraba que había que conseguir que un solo partido de izquierdas se presentase por provincia: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", clamaba. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Según Rufián, para ganar a la ultraderecha las fuerzas de izquierda tendrán que hacer "un acto de generosidad inédito" y decidir "quién va a dar el paso de renunciar".

La filósofa Elizabeth Duval, exsecretaria de Comunicación de Sumar, ​no ve claro este plan de Rufián. Con respecto a la parte de las provincias y esta cuestión de ir todos juntos, sostiene que esas "aritméticas no siempre suman". Y como muestra, un ejemplo.

"En 2015, Compromís con Podemos fueron juntos a las elecciones y tuvieron 671.000 votos y nueve escaños. En 2016, se incorporó además Esquerra Unida del País Valencià y obtuvieron 659.771 votos (13.000 votos menos que cuando eran Compromís y Podemos) y exactamente el mismo número de escaños", explica.

En el caso de Aragón, añade la filósofa, si se replicasen los resultados en unas generales, "tampoco el PSOE perdería escaños, sino que habría un escaño del PP que se movería a VOX". Por tanto, según Duval, "esta cuestión de simplemente sumar electorados, que además son distintos porque confluyen fuerzas independentistas con fuerzas estatales, no siempre da más rédito".

Por tanto, "creo que lo que funcionaba de ese acto es la figura de Rufián, que efectivamente está sabiendo conectar con la sensibilidad y el electorado. Está sabiendo visibilizarse como una alternativa", afirma contundente Duval, pero el plan, sin embargo, "no es un plan viable", concluye.

