Antonio Maestre da su impresión del acto de Rufián: "Me parecio vaporoso, inconcreto, irreal"

En Al Rojo Vivo, asistentes valoran el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado. Entre ellos, Irene Rupérez y Antonio Maestre, que hasta ahora evitaba juzgar sin propuestas concretas: "Cuando no había visto nada aterrizado…".

Antonio Maestre asistió al acto impulsado por Gabriel Rufián que se celebró en la Sala Galileo Galilei. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, junto a Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea regional, ha logrado despertar el interés de distintas fuerzas de izquierda en torno a la charla titulada "Disputar el presente para ganar el futuro". En el encuentro debatieron sobre los principales desafíos del espacio progresista y las posibles fórmulas para frenar el avance de la ultraderecha en las próximas citas electorales.

Algunos asistentes han compartido su valoración en el programa Al Rojo Vivo, como la periodista Irene Rupérez, quien señala: "La idea es una quimera, pero bueno, había ideas, había ganas y ganas de escuchar".

Por su parte, Maestre partía de una posición inicialmente prudente y había advertido que prefería no emitir un juicio hasta conocer propuestas concretas: "Cuando no había visto nada aterrizado, siempre me mostraba bastante prudente". Sin embargo, tras escuchar los planteamientos, su valoración final fue claramente crítica: "Me ha parecido vaporoso, inconcreto, irreal".