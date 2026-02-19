Anna Polo, experta en monarquía británica, tras la detención del ex príncipe Andrés: "Están involucrando a la hija mayor por su tren de vida excesivo"

La experta también ha recordado que en 2022 se pagaron 14 millones de libras para cerrar uno de los casos. "Ese dinero lo abonó la reina Isabel II para que el asunto quedara silenciado", ha afirmado.

En Al Rojo Vivo, la experta en monarquía británica Anna Polo ha aportado nuevos detalles sobre la detención del ex príncipe Andrés de York, tercer y considerado el hijo predilecto de la reina Isabel II.

"Es cierto que ha sido detenido por mala conducta, pero todos los casos relacionados con presuntos abusos sexuales siguen abiertos", ha explicado Polo. Según la periodista, ya circulaban rumores de que los hechos no se limitarían a una sola mujer. "Se hablaba de que no solo habría estado implicada una mujer, la conocida Virginia Giuffre, sino que podría haber existido una segunda víctima. Incluso se comenta que Jeffrey Epstein podría haberle facilitado el acceso a otras mujeres a través de vuelos en aviones privados".

Entre la información más relevante de última hora, Polo ha destacado que "ya se están revisando documentos que Andrés guardaba en sus residencias", y ha añadido que la investigación empieza a salpicar a sus hijas, Beatriz de York y Eugenia de York. En especial, ha señalado a la primogénita: "Beatriz no tenía un trabajo conocido ni especialmente bien remunerado y, sin embargo, mantenía un tren de vida claramente excesivo".

La periodista también ha recordado que en 2022 se pagaron 14 millones de libras para cerrar uno de los casos. "Ese dinero lo abonó la reina Isabel II para que el asunto quedara silenciado", ha afirmado.

"¿Qué sabía exactamente la familia real británica?"

El panorama, insiste Polo, es profundamente incierto y abre múltiples interrogantes: "¿Cómo se ha podido tolerar todo esto durante tanto tiempo? ¿Qué sabía exactamente la familia real británica? Es cierto que Carlos III se ha desmarcado, pero no olvidemos que la familia real conocía muchas cosas. La indignación es absoluta y la gran pregunta es hasta qué punto lo sabían y por qué no actuaron".

En Reino Unido ya se habla incluso de un posible exilio. "Le han retirado los títulos y los honores, pero sigue residiendo en una propiedad de la Corona y continúa viviendo de fondos procedentes de la institución. De hecho, es su hermano quien le transfiere el dinero. Por eso, cada vez cobra más fuerza la idea de enviarlo al extranjero".

Crisis histórico en la Corona británica

Para Polo, la crisis que afronta la Corona británica es histórica: "No se recuerda nada parecido desde la ejecución de Carlos I en el siglo XVII. Nunca se había visto que un hijo de una reina y hermano de un rey fuera detenido. Eso sí, es importante subrayar que aún no ha sido acusado formalmente".

"Ahora mismo está siendo interrogado para determinar si puede ser acusado. Aun así, es muy difícil que termine en prisión", ha matizado. "Pero el daño ya está hecho. Por primera vez se abre un debate serio sobre la monarquía británica. La institución ha pasado de una popularidad cercana al 80 % durante el reinado de Isabel II a menos del 50 % en la actualidad. Podríamos estar ante una crisis incluso mayor que la provocada por el caso de la princesa Diana, porque entonces aún estaba viva Isabel II, el gran pilar de la monarquía".

