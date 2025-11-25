Ahora

Lucía Méndez, tras decir Aznar que la migración musulmana es un "problema serio": "Me sorprenden sus palabras por el momento político actual"

La periodista Lucía Méndez analiza las criticadas palabras del expresidente del Gobierno arremetiendo, José María Aznar, contra la migración musulmana. En el vídeo, los detalles.

Lucía Méndez, tras las críticas de Aznar a los migrantes musulmanes: "Me sorprenden sus palabras por el momento político en el que estamos"

A la periodista Lucía Méndez, de El Mundo, la sorprenden las palabras del expresidente del Gobierno, José María Aznar, cargando contra la migración musulmana en un programa de radio asegurando que un "problema serio", no así la migración hispanoamericana que, dice, "viene a trabajar": "Me sorprenden sus palabras por el momento político actual en el que vivimos", asegura Méndez.

"El expresidente ha gobernado durante 8 años y no tomó medidas especialmente distintas de las que se han tomado luego (con respecto a la migración)", recuerda Méndez, añadiendo que "los expresidentes como expresidentes tienen que hacer honor a su propia gestión y sus propias tesis y Aznar se ha mostrado contrario, muchas veces, a las tesis de Vox o de Trump".

Es por ello, añade la periodista, que "es un poco sorprendente que replique ahora un poco el argumentario". Méndez es contraria a la opinión de Antonio García Ferreras que cree que Aznar ha pronunciado estas palabras para competir con Vox.

"Aznar es suficientemente inteligente para saber que al PP cuando compite con Vox no le va bien; y es evidente que no le va bien", responde y concluye Méndez.

En el vídeo podemos ver completa esta intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

