Ferreras, tras la entrevista a Abascal: "Algunos tienen hoy la tentación de ir a machacar a Broncano, nosotros no vamos a jugar a eso"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, defiende a David Broncano ante las críticas que está recibiendo por la entrevista realizada este lunes, en La Revuelta, al líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal.

El líder de Vox y de la ultraderecha española, Santiago Abascal fue entrevistado este lunes en el programa de David Broncano, La Revuelta, entrevista que ha generado un gran revuelo mediático.

Sin embargo, el mensaje de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo es claro y contundente: "Algunos hoy tienen la tentación de ir a machacar a Broncano, a decirle algo así como es un blanqueador del fascismo, pero nosotros no vamos a jugar a eso".

"Estamos contando", añade Ferreras, "que hay una polémica, una controversia y un montón de reacciones [a la entrevista]. Evidentemente, este es un formato donde Broncano no se sentía cómodo. En primer lugar, porque no era su programa. El de ayer no era su programa, no era un programa de humor".

Fue algo así, efectivamente, como "una especie de debate" y no el programa que acostumbra a hacer el humorista. Además, "Abascal es un político que tiene una técnica 'trumpista' de ir con un discurso muy sencillo y muy al ataque, y los periodistas pueden estar más o menos acostumbrados a ello, pero Broncano es un cómico, un showman", retama Ferreras.

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