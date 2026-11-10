Caballero, sobre la huelga de maquinistas: "Cuando hablamos de la alta velocidad, se nos olvida lo importante que son las Cercanías, clave el día a día de muchos usuarios"

La periodista de Al Rojo Vivo alerta del impacto de los retrasos ferroviarios en miles de trabajadores y estudiantes y denuncia que los problemas estructurales de la red de Cercanías quedan relegados frente al debate sobre la alta velocidad.

La huelga de maquinistas convocada por Semaf está provocando importantes alteraciones en el servicio ferroviario, especialmente en Cataluña, donde, según Renfe, no se están cumpliendo los servicios mínimos. Pese a que la Generalitat estableció unos porcentajes del 66% en las horas punta y del 33% durante el resto de la jornada, numerosos trenes no han circulado, dejando a miles de viajeros pendientes de las incidencias y sin certezas sobre sus desplazamientos.

En este contexto, la periodista Ángeles Caballero analizó en Al Rojo Vivo el impacto de los paros y puso el foco en una realidad que, a su juicio, suele quedar relegada del debate público: los usuarios de Cercanías. La periodista recordó que, tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, la seguridad de las infraestructuras ferroviarias se ha convertido en una cuestión central y reconoció que puede entender las reivindicaciones de los maquinistas. Sin embargo, advirtió de que la conversación suele centrarse en la alta velocidad y deja en un segundo plano a quienes dependen del tren para ir a trabajar, estudiar o desarrollar cualquier actividad cotidiana. "Cuando hablamos de la alta velocidad, se nos olvida lo importante que son las Cercanías, clave para la vida diaria de cientos de usuarios", señaló.

Caballero también relacionó los problemas de Cercanías con las dificultades de acceso a la vivienda y el desplazamiento cada vez mayor de muchos trabajadores respecto a sus centros de trabajo. "Muchísima gente se está teniendo que ir a vivir muy lejos de su lugar de trabajo, incluso muy lejos de la ciudad donde quiere vivir", explicó. En este sentido, distinguió entre las incidencias puntuales, que pueden agravarse por la climatología, y una situación estructural que afecta diariamente a miles de usuarios. "Hay una especie de enfermedad crónica que afecta y que hace que la gente que normalmente tarda una hora o hora y media en llegar a su lugar de trabajo, que no podemos normalizarlo", advirtió. La periodista también mostró su comprensión ante la rabia y la desesperación de los viajeros, que no solo sufren las consecuencias de los retrasos en sus desplazamientos, sino que pueden acabar teniendo problemas en sus propios puestos de trabajo por llegar tarde de manera reiterada.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido