en al rojo vivo
Loreto Ochando: "Es una anomalía sacar un adelanto del fallo y no digas por dónde va a ir la sentencia… Están cociendo a fuego lento a ese hombre"
Para Ochando, la condena al fiscal general "es una barbaridad enorme", y por eso no ve improcedente que Yolanda Díaz mencionara movilizaciones: "Si te preguntan si estás a favor, es lógico que digas que sí".
Loreto Ochando ha analizado en Al Rojo Vivo la reacción del Gobierno tras la condena al fiscal general del Estado. Tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como la vicepresidenta Yolanda Díaz mostraron este martes su posición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para Ochando, ambos "están diciendo lo mismo, pero con formas distintas".
La periodista ha defendido la postura de Díaz, que ha mencionado las movilizaciones ciudadanas: "Me parece perfecto. Hemos visto a sus señorías bajar con las togas a manifestarse a las puertas de un juzgado".
Ha recordado, además, que cuando se conoció la sentencia de La Manada "todos nos movilizamos ante aquella barbaridad, y la condena al fiscal general es otra barbaridad enorme".
En el debate intervino la periodista Marta García Aller, quien ha subrayado de la necesidad de que el Ejecutivo mantenga la institucionalidad mostrada por Bolaños: "La movilización ciudadana es una cosa, pero el poder ejecutivo es otra".
Ochando ha replicado: "Si eres vicepresidenta y te preguntan en una rueda de prensa si estás a favor de que haya movilizaciones, me parece lógico que responda que sí".
Por último, la periodista ha criticado el adelanto del fallo: "Es una anomalía lo que hicieron". Según ha explicado, "publicar un adelanto sin indicar por dónde va a ir la sentencia es cocer a fuego lento a ese hombre" y ha subrayado que, en este caso, "ni siquiera sabemos si la resolución se sostendrá en la parte de los periodistas o en la de la nota".