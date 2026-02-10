Lara Hernández (Sumar) explica la nueva "alianza estable" de izquierdas: "Somos cuatro partidos que estamos trabajando coordinados desde hace mucho tiempo"

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas, de cara a las próximas elecciones generales, el 21 de febrero. Pero, ¿qué significa realmente esta unión? ¿De qué se trata? Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar, nos lo explica en Al Rojo Vivo.

Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Así lo hemos conocido este mismo martes, pero, ¿de qué trata esto exactamente? ¿De una refundación? ¿De una nueva formación?

"Lo que hablamos es de poner en marcha ya un proyecto político transformador, ilusionante y abierto a toda la ciudadanía. Y ese proceso arranca el próximo 21 de febrero", confirma en Al Rojo Vivo, en una entrevista en directo, Lara Hernández, coordinadora del Movimiento Sumar.

Pero, tal como pregunta el presentador del programa, Antonio García Ferreras, "¿se trataría entonces de "relanzar la coalición de Sumar pero cambiando, por ejemplo, el nombre o incluso los rostros de los partidos? ¿O incluso si hay debate entre si debe repetir o no Yolanda Díaz como candidata?"

Según Hernández, lo que estos cuatro partidos están poniendo encima de la mesa es una "alianza estable": "Somos cuatro partidos que estamos trabajando de manera conjunta y coordinada desde hace mucho tiempo, a nivel de gobierno, por supuesto, pero también de una manera discreta, desde hace ya muchos meses, para preparar de alguna manera este proyecto o este llamamiento a construir un espacio de encuentro más amplio en el que quepa todo el mundo".

Ahora bien, los debates en cuanto a los instrumentos, el método o los liderazgos, se debatirán más adelante, y están encima de la mesa, "pero el momento en el que están ahora es el de lanzar este proyecto, el de interpelar a la ciudadanía y a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas y sociales que quieran formar parte", afirma Hernández, añadiendo, no obstante, que no van a poner "puertas al campo".

En cuanto a la iniciativa que propone Gabriel Rufián, y que planteaba hace tan solo unos días, de poner en marcha una serie de encuentros con líderes de la izquierda, Hernández subraya que es "bienvenida".

Según sus palabras, "celebramos que se produzcan reflexiones que, de alguna manera, abunden en la necesidad y en la urgencia de ponerse en marcha ya". Porque entendemos, insiste y subraya, que "hay una demanda en la calle que tiene que ver con volver a hablar de los problemas de la gente y de poner en el centro cuestiones que preocupan de verdad a la ciudadanía". Por tanto, "evidentemente", insiste Hernández, "vamos a interlocutar y hablar con todo aquel que quiera formar parte de este proyecto político que lanzamos".

Sobre el liderazgo de Yolanda Díaz

Otra de las cuestiones importantes que abordar con Hernández es la contundente respuesta que ha dado el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la Cadena Ser sobre si Yolanda Díaz tendría o no que volver a ser la candidata: "Es necesario una nueva referencia que active el motor".

Y contundente también es la respuesta de Hernández: "No nos equivoquemos: la causa no hay que empezarla por el tejado, sino todo lo contrario".

Primero, añade, tenemos que construir el proyecto y luego las personas. "O si quieren, podemos hacerlo a la vez, pero no vamos a poner primero los rostros, las caras, y luego hablar del proyecto político (...) Creo que no existen fórmulas mágicas para resolver problemas de la complejidad y la envergadura de los que vivimos actualmente y hablar solo de las personas no resuelve estos problemas".

Por último y con respecto al liderazgo de Díaz, también se muestra clara: "El liderazgo de Yolanda Díaz es algo incuestionable. Es la mejor ministra de Trabajo que tenemos". Y con respecto a su papel, "estoy absolutamente convencida de que más temprano o más tarde, Yolanda Díaz tomará las decisiones que tenga que tomar, siempre teniendo en cuenta y dejándose guiar por lo mejor para la izquierda", concluye Hernández.

