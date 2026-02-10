La propuesta de Maestre a Yolanda Díaz, Belarra y Maíllo: "Que vayan al acto de Rufián y Emilio Delgado y que luego vayan ellos al acto del 21 de febrero"

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero, tres días después del encuentro entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado. El periodista y escritor Antonio Maestre analiza y reflexiona sobre los movimientos de la izquierda.

El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona a la noticia del día con respecto a la izquierda del tablero político: IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales el 21 de febrero, justo tres días después del encuentro entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado, de Más Madrid, en la ronda de contactos que el de ERC quiere hacer con los líderes de la izquierda del país.

Efectivamente, la semana que viene, recuerda Maestre, "tenemos dos actos con diferentes actores, algunos incluso que participan en diferentes actos, como Emilio Delgado, que participa en una charla con Gabriel Rufián el 18 y con Más Madrid el 21 de febrero, en este nuevo Sumar, que vamos a ver lo que sale de ahí".

Como siempre, admite Maestre, "voy a estar muy prudente, conociendo cómo conozco el percal (...) Porque, como decía ayer, analizando todo esto, me siento un poco como Sísifo subiendo la piedra a lo alto de la montaña".

"Son demasiado pocos para estar peleándose", añade Maestre, por lo que, en todo esto, lo primero que tendría que haber, según indica el periodista, es "un poco de buena voluntad para empezar todo esto y no verse como competencia".

De este modo, Maestre lanza una propuesta muy sencilla: "Que Antonio Maíllo, Yolanda Díaz y Ione Belarra vayan el día 18 al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, y que luego ellos, Gabriel Rufián Emilio Delgado, vayan el día 21 de febrero al otro acto que hacen el resto de partidos [IU, Sumar, Más Madrid y Comunes]. Simplemente que vayan y que se escuchen unos a otros. Que estén allí".

Porque, confiesa y remata Maestre, "esto se arregla un poco estando todos en todos los sitios. Siempre. De este modo, a la gente se le transmite que, en vez de estar discutiendo o compitiendo en proyectos, están juntos, hablando y escuchando".

