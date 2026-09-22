Alerta Borg: la nueva moda entre universitarios de EEUU para emborracharse con alcohol, cafeína y electrolitos

¿Cómo funciona? La moda del "Black Out Rage Gallon" supone llenar una garrafa que equivale a 17 copas. Ya se han dado 28 hospitalizaciones en una sola fiesta universitaria en Boston.

BORG es la nueva bebida de moda entre universitarios estadounidenses, conocida por ser una mezcla de alcohol, saborizantes, agua, electrolitos y cafeína en una garrafa. Esta tendencia, que se ha viralizado en redes sociales, es peligrosa, ya que equivale a consumir unas 17 copas. En una fiesta universitaria en Boston, 28 personas fueron hospitalizadas debido a su consumo, lo que ha generado preocupación. A pesar de los riesgos, los jóvenes la han adoptado por sus colores llamativos y eslóganes como "En el nombre de BORG". Las autoridades han tenido que confiscar estas garrafas en eventos públicos.

Quédense con este nombre: BORG. Así se conoce a la bebida de moda entre los universitarios estadounidenses. No tiene mucho misterio, pues consiste en meter en una garrafa alcohol, saborizantes y algún que otro complemento. Se ha convertido en una práctica viral y los jóvenes de Estados Unidos aseguran que es la mejor manera de beber. La realidad es que esa garrafa equivale a unas 17 copas.

"Nuestro BORG y salvador" o "¡Día de BORG, bebé!", son solo algunos de los comentarios que más se repiten entre los estudiantes de universidad en Estados Unidos. Gritan: "¡B. O. R. G.", las siglas de "Black Out Rage Gallon", que en castellano se podría traducir como la "Garrafa de la Furia con Lagunas de Memoria".

El BORG es una garrafa llena de alcohol, agua, electrolitos y cafeína. Así de simple es su receta y de peligrosa. Porque ya se ha convertido en la nueva moda difundida en redes sociales entre los adolescentes estadounidenses.

Beberse esta garrafa equivale a consumir unas 17 copas, por lo que ya se han dado 28 hospitalizaciones en una sola fiesta universitaria en Boston. Tras este suceso, han saltado todas las alarmas.

"Una tendencia que llaman BORG", "se ha producido un aumento repentino de las emergencias relacionadas con el alcohol", "nada de lo que dicen de BORG lo hace seguro" o "puede causar más mal que bien" son algunos de los titulares que han aparecido en medios de EEUU.

Es un hecho. Beberse una botella de alcohol con cafeína solo, por mucha agua o electrolitos que tenga, no es seguro. Y, sin embargo, ha triunfado entre los universitarios por sus colores llamativos y por las frases que se han creado como eslóganes para brindar. "En el nombre de BORG" es el más habitual.

Tal es la tendencia que las autoridades han llegado a tener que confiscar garrafas en fiestas públicas.

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