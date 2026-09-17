Kissy Chandiramani, vicepresidenta segunda de Ceuta, sobre los menores: "Trabajamos en la reagrupación familiar e intentamos su repatriación"

La política reclama al Gobierno más medios ante el "colapso insostenible" de Ceuta y defiende un plan para abordar la situación de los menores, con la reagrupación familiar como prioridad y el reparto como segunda opción.

La vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha sido entrevistada en Al Rojo Vivo después de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha insistido en que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y su Gobierno están "poniendo palos en las ruedas" ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

Chandiramani ha defendido la actuación de la Ciudad Autónoma y ha reclamado una mayor respuesta por parte del Gobierno central. "Nosotros, desde el primer momento, lo que hemos pedido es ayuda, colaboración y, sobre todo, que se pongan todos los medios que sean necesarios para poder atender la extraordinaria situación de colapso insostenible en la que vive la ciudad de Ceuta", ha señalado.

"Nosotros nos hemos puesto a disposición desde el primer minuto. Pedimos el mando único, el cierre de la frontera, actividad dentro de todo lo que tiene que ver con la extranjería, más medios de seguridad, más medios sanitarios", ha explicado. Según ha indicado, "durante todo el mes de agosto se estuvieron arrastrando los pies".

"Es verdad que, a partir de que se nombra el mando único, hay cierto movimiento, pero es tremendamente lento. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que está reclamando el presidente es más acción. Acción extraordinaria para un hecho extraordinario y de extrema gravedad que ha sufrido la ciudad de Ceuta", ha afirmado.

La vicepresidenta segunda de Ceuta ha considerado que "la respuesta no está siendo a la altura de un país como es España, la cuarta economía de la zona del euro".

La situación de los menores

Durante la entrevista, Antonio García Ferreras le ha preguntado por los cerca de 3.000 menores que se encuentran actualmente bajo tutela de Ceuta y por la posibilidad de trasladar a parte de ellos a la Península. Ante la afirmación de que el Gobierno sostiene que la ciudad no quiere hacerlo por la oposición del Partido Popular, Chandiramani ha respondido: "No, no es del todo cierta esa afirmación".

"Lo primero que tiene que suceder en estos procedimientos, que en el ámbito de los menores son muy delicados, como es normal, es que estos menores sean afiliados. Hasta la fecha, si no me equivoco, hay 2.048 menores afiliados y estos niños están dentro del sistema de la Ciudad Autónoma de Ceuta de protección", ha explicado.

Chandiramani ha detallado que estos menores "se afilian por parte del Ministerio del Interior y se entregan a la Ciudad Autónoma de Ceuta para su tutela". Mientras tanto, ha asegurado que están poniendo en marcha "todos los recursos necesarios para poder atender a estos menores".

"A partir de ahí, a través de la Delegación de Gobierno y del propio Ministerio de Infancia, con el que hay mucha conversación, mucho diálogo y mucha coordinación, se preparan expedientes de estos menores", ha añadido. Según ha defendido, "primero, siempre protegiendo el interés del menor, siempre e intentando la reagrupación familiar de estos menores".

Reagrupación familiar y posible reparto

La vicepresidenta segunda de Ceuta ha insistido en que la prioridad es la reagrupación familiar. "Porque desde el minuto uno, en lo que dijo el ministro Marlaska, el ministro Álvarez e incluso creo que en estos días el ministro Torres lo ha vuelto a decir, lo importante es la reagrupación familiar", ha señalado.

"A partir de ahí, si hay que distribuirlos por el resto de comunidades autónomas, habrá que preparar un plan. Por ahora tampoco tenemos ese plan preparado", ha asegurado.

Chandiramani ha explicado que, hasta el momento, la Ciudad Autónoma ha recibido "un correo electrónico donde se nos dice que hay alguna entidad que está dispuesta a hacerse cargo de 500 niñas". Sin embargo, ha reclamado conocer "dónde van esos menores, cuáles son las comunidades autónomas, cuáles son los recursos, cuál es la capacidad económica de la que tendría que hacerse cargo de la ciudad".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero hablar de forma seria, rigurosa, porque la protección del menor es una cuestión muy importante para la ciudad de Ceuta y lo hemos venido demostrando a lo largo de los años", ha defendido.

Además, ha recordado que "el año pasado, el Real Decreto del año 2025 de reparto de menores y de modificación de la Ley de Extranjería, nosotros lo apoyamos porque tenemos serias dificultades a la hora de gestionar el ámbito de los menores".

"Nosotros nos hemos planteado la devolución de la competencia de menores al Estado", ha afirmado. Según ha explicado, cuando se traspasó esta competencia "esta realidad de la migración en menores no se daba ni en la ciudad de Ceuta ni en el resto de España".

"Queremos un plan, pero es que ese plan todavía no está", ha concluido.

"Habrá que valorar otros escenarios"

Ante esta respuesta, Ferreras ha insistido en si la Ciudad Autónoma de Ceuta se opondría a un traslado de menores y si estaría dispuesta a mantener un diálogo con el Ministerio de Infancia para permitirlo si el plan fuera adecuado.

Chandiramani ha precisado que la prioridad sigue siendo la reagrupación familiar: "Nosotros estamos trabajando en la reagrupación familiar, que además es a lo que nos comprometimos desde el minuto uno que sucedieron estos hechos, el 30 y el 31 de julio".

"Para ello queremos que se instruyan todos los expedientes en la Ciudad Autónoma de Ceuta y que se cree una comisión con funcionarios de Marruecos, funcionarios europeos y funcionarios españoles e intentar la repatriación de estos menores, que además Marruecos la está reclamando", ha explicado.

"A partir de ahí, si no pudiéramos lograrlo, porque parece ser que las autoridades de Marruecos no responden, o así ha sucedido en años anteriores, pero bueno, hay que seguir intentándolo. A partir de ahí, evidentemente habrá que valorar otros escenarios", ha añadido.

La vicepresidenta segunda ha vuelto a reclamar que ese posible reparto se concrete en un plan: "Ese plan al que yo le hago referencia todavía no está escrito. Todavía las comunidades autónomas no saben a qué tienen que enfrentarse. Todavía las comunidades autónomas no tienen conocimiento de cuál va a ser la financiación".

"No es el mayor problema, porque todos, tanto el Partido Popular y me consta que el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Infancia, estamos preocupados por el interés superior del menor", ha señalado.

"Primero, como decía, la repatriación, reagrupación familiar y después, si no es posible, el reparto en el resto de comunidades. Pero hagámoslo con un plan de forma clara y transparente", ha reclamado.

Finalmente, Chandiramani ha insistido en la situación que atraviesa la ciudad: "Nosotros necesitamos ayuda. Estamos colapsados, superados. Eso nadie lo niega. Solo hay que darse una vuelta por la ciudad de Ceuta".

"¿Ustedes creen que no vamos a aceptar la ayuda que nos ofrezca el Gobierno de la Nación? Ahora, lo que tampoco puede ser es que, por intentar mantener la lealtad, nosotros no podamos reclamar, ni decir, ni pedir, ni rogar, ni suplicar los medios que son necesarios para salir de este entuerto, de este problema, de esta enorme crisis de integridad territorial que ha sufrido España y Europa", ha concluido.

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