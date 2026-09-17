Pedro Vallín, tras la respuesta de Ayuso al escándalo de las listas de espera de Ramón y Cajal: "Creo que su carrera está dando sus últimos fogonazos"

El periodista analiza el escándalo de las listas de espera en el Ramón y Cajal, así como la respuesta de Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, que ha culpado al médico que lo ha denunciado.

"Creo que la carrera de Isabel Díaz Ayuso está dando sus últimos fogonazos y en parte se ve también que está muy nerviosa", afirma el periodista Pedro Vallín, después de la respuesta que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid al escándalo de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Ayuso y su gobierno han cargado contra el cirujano, Luis Alberto Martos, que destapó el escándalo, ignora las pruebas y tacha de "bulo del culo" esta manipulación en las listas de espera.

"Me resisto a llamar a esto maquillar las listas de espera. Esto me parece más bien manipular los trajes médicos por motivos económicos y políticos. Me parece mucho más grave que un maquillaje de una lista o un maquillaje de una lista. Retrasarla a alguien que depende de una operación, su operación, me parece que es una cosa muy grave (...) Y esto cuesta vidas", afirma contundente Vallín.,

Además, recuerda el análisis que sobre esto realizó en este mismo programa el periodista y escritor Antonio Maestre, en el que explicaba cómo el "hilo que conduce de aquí al ático es muy evidente y tiene que ver con el modelo de privatización de la sanidad en Madrid y con los beneficios que a todas luces Isabel Díaz Ayuso y su pareja han obtenido de este modelo", concluye Vallín.

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