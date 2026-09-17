Lucía Méndez analiza la crisis de Ceuta: "Políticamente, el Gobierno de Sánchez no ha parado de tropezar"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, asegura que ahora, la crisis es más difícil de resolver que hace 50 días. En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.

La periodista Lucía Méndez, de El Mundo, analiza y critica la situación actual de la crisis que está viviendo Ceuta desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

"No hay duda ya de que, en conjunto, la democracia española no está siendo capaz de hacerse cargo de una situación de una ciudad que tiene las características especiales que tiene. Es evidente que esto no ha sucedido así", afirma la periodista, lamentando que "quizás sería demasiado ingenuo por nuestra parte pensar que en este momento político, preelectoral, esto iba a poder resolverse así", afirma la periodista.

Del mismo modo, asegura que "la mayor carga de responsabilidad la tiene que asumir quien gestiona el Ejecutivo de esta democracia" y que las palabras tienen consecuencias.

Esto es, "cuando el presidente del Gobierno en las primeras horas de la crisis dijo que esto era un ataque contra la integridad territorial, se estaba asumiendo que era una cosa excepcional, que nunca había sucedido casi prácticamente desde la Marcha Verde", analiza Méndez. "Esto no es el año 7, que Marruecos disparó contra su población. Esto no es el año 21. Esto es otra cosa. Y no pensar que esta otra cosa no puede resolverse por la vía de una crisis normal y corriente es un error y así se ha demostrado".

Porque, tal como añade Méndez, "ahora es más difícil todavía de resolver que en los primeros días". Pero, "políticamente, el Gobierno durante 50 días no ha parado de tropezar consigo mismo", concluye la periodista.

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