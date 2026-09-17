Rita Maestre, sobre Ayuso y las listas del Ramón y Cajal: "Cuando alguien denuncia causas justas, el PP responde con una campaña mediática"

La portavoz de Más Madrid pide que Ayuso no consiga su objetivo con su respuesta a la polémica de las listas de espera del Ramón y Cajal y denuncia una campaña contra quienes cuestionan la gestión sanitaria.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se ha pronunciado sobre la polémica en torno a las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cargara contra el médico que denunció su presunta alteración. Ayuso se refirió al asunto como "el bulo del culo de la semana" y responsabilizó directamente al facultativo.

Maestre ha señalado que el foco no debería estar en las declaraciones de Ayuso, sino en el asunto que las ha provocado. "No, el tema central, que es la razón por la que Isabel Díaz Ayuso tiene que decir cosas cada vez más grandes, ha empezado a insultar en directo por esto y el objetivo es muy claro", ha afirmado.

"Y es que no hablamos de que efectivamente se están maquillando las listas de espera en el Ramón y Cajal para que pacientes que tendrían que ser intervenidos de forma urgente, es decir, dentro de los primeros 90 días desde que su médico lo dice, pasen a la lista normal, es decir, a 180 días", ha explicado.

Maestre ha puesto además el foco en los pacientes pediátricos afectados: "Incluye, por cierto, a pacientes pediátricas, niñas de tres años que han visto cómo una operación fundamental para seguir manteniendo una pierna se pospusiera más de tres meses, como denunció no este médico, sino otra médica del mismo hospital".

La portavoz de Más Madrid ha vinculado esta situación con otras campañas contra personas que han denunciado cuestiones relacionadas con la sanidad pública. "Aquí lo que tenemos es una operación que el PP hace siempre que enfrente tiene una causa política, sindical, laboral. Alguien defendiendo los derechos públicos en Madrid", ha sostenido.

En este punto, Maestre ha recordado el caso del doctor Montes: "Recordad al cirujano, al doctor Montes, al que le hundieron la vida con una campaña desproporcionada en los tiempos de Esperanza Aguirre y a llamarle 'Doctor Muerte', el Hospital de la muerte".

"¿Qué sucedía? Bueno, lo que pasa siempre con el PP es que, cuando hay alguien enfrente, sea en el ámbito político, pero también en el ámbito social, denunciando causas justas, lo que encuentra es una campaña mediática", ha añadido.

Para Maestre, el objetivo ahora pasa por evitar que esa estrategia tenga el efecto que, según sostiene, busca la presidenta madrileña: "Para mí es muy importante que Ayuso no consiga su objetivo".

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