Bustinduy pregunta dónde ha estado Europa tras la crisis en Ceuta: "Estamos ante el fracaso del modelo de gestión de fronteras de la UE"

¿Qué ha dicho? El ministro ha criticado también la actitud de la derecha y la ultraderecha del país, acusándoles de no estar colaborando. "Hay quien tiene interés en que esto no se resuelva", ha asegurado.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reaccionado a la resolución del Parlamento Europeo sobre Ceuta, que pide devoluciones rápidas de migrantes y blindaje fronterizo. Bustinduy considera positiva la solidaridad, aunque tardía, ya que llegó 50 días después de la entrada masiva de migrantes. Critica la falta de apoyo inmediato de la UE, comparando con la rápida respuesta en Polonia. Lamenta la postura europea y califica de "bochorno" el fracaso del modelo de gestión de fronteras. El Gobierno intenta realojar a menores migrantes desde el 28 de agosto, enfrentándose a trabas. Bustinduy asegura que hay recursos para acoger a los menores, pero las comunidades autónomas se niegan. Critica la falta de colaboración y sugiere que algunos buscan rédito político de la situación.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reaccionado a la resolución del Parlamento Europeo sobre Ceuta, con la que reclaman las devoluciones rápidas de los migrantes y el blindaje de la frontera.

Bustinduy ha confesado que le parece "muy bien", aunque recordando que esta solidaridad la están mostrando 50 días después de la entrada masiva de migrantes. "Cuando en Polonia se vivió una situación comparable, Von der Leyen fue al día siguiente a dar una rueda de prensa", ha señalado, preguntándose dónde ha estado Europa y qué reacción ha tenido.

"En lugar de expresar la más mínima solidaridad, arrimar el hombre y ayudar en un momento crítico, lo qe han hecho es ponerse enfrente", ha lamentado, calificando esta postura de "bochorno". "Estamos ante el fracaso del modelo de gestión de fronteras de la UE, la externalización de fronteras que vemos no ha funcionado", ha recalcado.

De esta forma, reitera que, aunque la solidaridad estña bien, lo que quieren son "hechos", añadiendo que esto mismo es lo que les ocurre con la drecha y la ultraderecha.

El ministro ha indicado que el Gobierno está intentando desde el día 28 de agosto realojar a los menores migrantes para que salgan de la difícil situación en la que se encuentran, pero solo encuentran trabas para poder lograrlo.

"El Gobierno está haciendo todo lo que puede y todo son trabas", ha criticado, preguntándose si quieren que la situación continúe así para "instrumentalizarla". "Hay que poner los medios necesarios para resolver esto cuanto antes y, desgraciadamente, hay gente que no está colaborando", ha señalado.

Bustinduy ha garantizado que se pueden acoger a las menores que se encuentran en una situación "insostenible" en Ceuta. "Se han habilitado las plazas y la financiación", ha aclarado, recalcando que las comunidades autónomas se niegan a acogerlas.

"Vemos una falta de colaboración. El juego político es legítimo, pero el interés general reclama actuar para solucionar esa situación. Hay quien tiene interés en que no se resuelva porque piensa que va a obtener un rédito político", ha zanjado.

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