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Entrevista en Al Rojo Vivo

Bustinduy tacha la ley de dependencia como "el mayor legado de esta legislatura": "Decenas de nuevos derechos vieron la luz"

Los detalles El ministro se ha mostrado "orgulloso" de haber logrado sacar adelante la reforma, asegurando que "va a cambiarlo todo". "Para esto debe servir la política", ha defendido.

Bustinduy tacha la ley de dependencia como "el mayor legado de esta legislatura": "Decenas de nuevos derechos vieron la luz"
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado la aprobación de la reforma de la ley de la Dependencia y Discapacidad, que otorga más peso a la figura del cuidador otorgándole más derechos y permite la compatibilidad en las ayudas.

"Después de tres años de trabajo, salió adelante la mayor reforma social en décadas en este país", ha destacado el ministro en Al Rojo Vivo, destacando que se trata de un sistema de cuidados que mira al siglo XXI. "España sigue avanzano y ampliando su estado social y hará de los cuidados un pilar de nuestra idea de democracia, construyendo más derechos", ha indicado.

De esta forma, ha asegurado que esta reforma va a cambiarlo todo. "Hay nuevos derechos, más prestaciones, menos burocracia, se acaban las listas de espera, se reconoce la teleasistencia como derecho universal...", ha enumerado, entre todas las cosas que contempla.

Por tanto, ha dejado claro que se trata de "decenas de nuevos derechos y prestaciones" con una financiación "inédita". "Es el mayor legado de esta legislatura", ha destacado, señalando que va a hacer de nuestro país una sociedad mejor.

"Estamos orgullosos y contentos de haberlo logrado", ha reconocido, dejando claro que para estas cosas es para lo que debe servir la política, para lograr "más derechos, más protección social, y que la gente trabajadora viva un poco mejor".

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