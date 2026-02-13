Julia Otero, sobre el plan Rufián para unir a la izquierda: "Aunque quiera, no podrá encabezar ese movimiento, ERC no le dejará"

A la periodista Julia Otero le parece muy bien esta iniciativa de Rufián de unir a toda la izquierda, ya que además "él tiene muy buenas relaciones en toda la izquierda, tanto en Cataluña como en el resto de España". En el vídeo, su análisis completo.

La periodista Julia Otero, todos los fines de semana en Onda Cero en 'Julia en la Onda', entra en directo para comentar la actualidad política, entre la que se encuentra la llamada ya como 'operación Rufián' para unir en, algo así como un frente común a todos los partidos de izquierda a la izquierda del PSOE, que concurra en las elecciones generales para así frenar el auge de la ultraderecha.

De momento, lo que es ineegable es que esa iniciativa de Rufián ha generado un resultado dentro de los partidos, como dijo al respecto, Joan Baldoví, en Al Rojo Vivo, cuando menos, ha movido al avispero. "A mí me parece muy bien", afirma contundente Otero. "Creo que Rufián sabe lo que ocurre y ha tomado nota de ello".

Es decir, según analiza Otero, "Rufián sabe que hay un segmento muy importante de la izquierda en España que jamás votará al PSOE, ni en las peores circunstancias. Y que ir divididos, como han ido, por ejemplo, en Aragón, es un regalo electoral para la derecha y a extrema derecha".

Por tanto, añade Otero, el líder de ERC en el Congreso habla de una "orfandad política" que ciertamente siente una parte muy importante de la población: "Alguien debe decirlo, y es verdad que Rufián tiene muy buenas relaciones en toda la izquierda, tanto en Cataluña como en el resto de España. Y él, como pepito grillo, está señalando ese problema que existe".

Ahora bien, señala la periodista, él, por su parte, tiene un problema: "Él no puede ser la persona que encabece [esta lista] porque en ERC nunca le va a dejar encabezar un movimiento así". Pero además, dice, tiene otro problema, y es que a Rufián se le ve como "un españolista en Cataluña y un independentista en el resto de España".

Por otro lado, la periodista señala lo "difícil" de montar una argamasa que una a todos esos grupos de la izquierda: "El intento de Sumar no ha funcionado (...) Como decía alguien el otro día, Sumar no suma y Podemos no puede. Y ante esa evidencia, la unión de todos los que están a la izquierda del PSOE es una buena alternativa".

¿Quién podría liderar, entonces, ese movimiento? Según Otero, suenas muchos nombres. Por ejemplo, Mónica Oltra: "¿Por qué no ella, una persona que ha sufrido los rigores judiciales que a muchos nos parecen injustos?", apunta. Emilio Delgado (Más Madrid) sonaba también. "Pero Rufián difícilmente podrá encabezar ese movimiento, muy a su pesar, porque yo creo que a él le haría ilusión, pero dudo que sea la mejor alternativa", concluye Otero.

