Monrosi explica el objetivo de Rufián tras negarse a liderar una coalición de las izquierdas en España: "Tejer alianzas territoriales"

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha negado que quiera liderar la coalición de izquierdas para concurrir en unas elecciones generales. Sus planes de unir a la izquierda y hacer algo para frenar el auge de la ultraderecha en España son, según el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, "como siempre en la izquierda, un más complicados".

"Tejer alianzas territoriales, desde ERC, primero con las izquierdas catalanas, y luego con otras izquierdas soberanistas del Estado", explica Monrosi.

Por ende, "toda la gente que pensó que en Extremadura o en Andalucía iban a poder votar a Rufián, no, parece que la cosa no va por ahí", añade el periodista, matizando, no obstante, que si hay algo que se le puede achacar a este movimiento de Rufián, que como aseguró este miércoles en este programa Joan Baldoví, ha servido para "mover el avispero", es que no se saben muy bien cuáles son los objetivos de este plan del de ERC.

Por otro lado, explica Monrosi que esta iniciativa de Rufián para aunar a las izquierdas tiene el apoyo de Joan Tardá: "Ambos están impulsando una corriente interna dentro de ERC que como punto de partida, defiende una candidatura única de las izquierdas soberanistas e independistas en Cataluña, es decir, todo lo que está a la izquierda del PSC, y desde esa plataforma, que estaría liderada por Rufián, establecer alianzas con Bildu, Compromís o BNG, para plantear algo un poco más ambicioso de cara a las generales".

El problema, añade Monrosi, no es que Bildu o Compromís se hayan desmarcado, sino que en ERC también se han desmarcado de esa opción. Por tanto, "empieza a sentir un problema de gestión de la frustración y las expectativas en torno al paso que ha dado Rufián", concluye.

