Juanma Romero ha criticado duramente a Alberto Núñez Feijóo en Al Rojo Vivo. El periodista le ha acusado de estar "mintiéndonos a la cara día tras día". Además, ha confesado que no comprende que pase de "insultar" al PSOE a "pedirle sus votos", algo que le parece "cínico".

"Este es un sistema parlamentario. PP y Vox no suman mayoría absoluta y no tienen amigos para llegar", ha indicado, destacando que, aunque Feijóo intente una investidura no será posible porque no cuenta con los apoyos suficientes.

De esta forma, Juanma Romero ha explicado que las únicas posibilidades que existen son que Sánchez consiga los apoyos necesarios o que se repitan elecciones generales. Por tanto, pide al PP que deje de insistir en una investidura con Feijóo como candidato. "Pueden intentar activar conversaciones que no pueden producirse. Hasta el PNV ha dicho tajantemente que no", ha recordado.