Para el periodista Juanma Romero, redactor de 'El Independiente', "no hay otra alternativa" que la de un intento de investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Junts, principalmente "porque las derechas no suman y es evidente que lo dejaron claro los ciudadanos el 23J y también el PNV, que ya había dicho que con Vox no van a ningún lado".

Respecto a la posibilidad que desliza Alberto Núñez Feijóo, de un gobierno del PP apoyado por el PSOE, asegura el periodista que es "inviable", y explica claramente las razones: "Me parece de cinismo por parte del PP, que dijo del PSOE todo tipo de insultos y que era un partido filoterrorista, felón, anticonstitucionalista. Me parece cínico que ahora reclame los votos del PSOE al que ha querido mascarar".

Y además, recuerda que la campaña del líder 'popular' se ha basado en decir que quiere "derogar el sanchismo". "¿Cómo va a derogar el sanchismo con el sanchismo?", ha ironizado Romero en Al Rojo Vivo.