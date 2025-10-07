Juanma Romero, sobre la aprobación del embargo de armas a Israel: "Si pierde esta votación, sería un varapalo importante para Sánchez"

El periodista Juanma Romero analiza qué supondría para el Gobierno que Podemos no aprobara esta votación clave que se celebrará en el Congreso entre este martes y este miércoles. En el vídeo, los detalles.

La aprobación del embargo de armas a Israel sigue en el aire a la espera de conocer el voto de Podemos, una votación que está prevista para este martes o quizá se aplace para este miércoles. Por su parte, Junts per Catalunya, uno de los socios de investidura más complicados para Pedro Sánchez, ya afirmó que votaría a favor, por tanto solo quedaría el "sí" o el "no" de los morados.

Juanma Romero, periodista de 'El Independiente', informa que efectivamente hay conversaciones con la formación de Ione Belarra para ver si consiguen encarrilar esta votación, que sin duda "es muy importante a efectos simbólicos, porque el embargo, según el Gobienro, ya se estaba aplicando desde antes de que el decreto ley estuviera aprobado, por lo que lo que persiguen es un paraguas jurídico que dé más seguridad a este embargo".

Ahora bien, tal como añade Romero, "si el Gobierno pierde esta votación sería un varapalo muy importante para el Gobierno porque en el fondo no deja de ser un tema crucial con el que Sánchez ha arrancado el curso político", y que, además, "le ha sido bastante rentable a efectos de estrategia porque ha pillado al PP con el pie cambiado", remata el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

