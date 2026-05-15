Juanma Romero analiza la previa de las elecciones andaluzas: "En el PSOE sospechan que el resultado puede ser muy malo"

El periodista Juanma Romero analiza lo que puede ocurrir en estas elecciones, que se celebran este domingo 17 de mayo, y el sentimiento y las sensaciones que tienen en el PSOE, tanto en Ferraz como en el PSOE andaluz. En el vídeo, los detalles.

Juanma Moreno tiene claro que va a obtener una mayoría suficiente para no tener que depender de Vox y que si eso pasa, "lo lógico", dice el actual presidente de la Junta de Andalucía, es que "PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura". Pero vemos qué pasa realmente el domingo y si se cumplen lo que pronostican las encuestas, en las que no aseguran de forma clara la mayoría absoluta a Moreno. Por ende, veremos qué dicen realmente las urnas.

Según estas encuestas, el PSOE conseguiría un pésimo resultado. De hecho, y según el periodista de El Independiente, Juanma Romero, "en el PSOE sospechan que el resultado va a ser muy malo, no solo en Ferraz, donde son conscientes de que las expectativas son pésimas, sino también en el PSOE andaluz. De hecho, se contentarían con 28 diputados y no con los 30 que consiguió Juan Espadas, algo que supondría taladrar el suelo histórico".

"Es evidente que la campaña no le ha ido bien a María Jesús Montero, que no ha sido una campaña rompedora y que no ha conseguido remontar", afirma Romero, señalando que no entienden qué es lo que ha pasado.

Ahora bien, dicho esto, "no parece que pueda peligrar la estabilidad ni del Gobierno ni la del propio secretario general, el presidente del Gobierno a partir del lunes", concluye Romero.

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