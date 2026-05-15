Ferreras ironiza sobre el supuesto "peligro extremo" vivido por Ayuso en México: "Yo pensaba que la tenía rodeada el Chapo Guzmán"

Antonio García Ferreras ha reaccionado con incredulidad en Al Rojo Vivo a la denuncia de Isabel Díaz Ayuso sobre los supuestos problemas de seguridad sufridos durante su viaje a México, que motivaron su regreso anticipado a España.

En Al Rojo Vivo, su director y presentador, Antonio García Ferreras, ha reaccionado con visible incredulidad a la última denuncia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha vuelto a recurrir a su conocido manual de victimismo tras asegurar que tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la pusieron "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje oficial de la pasada semana a México, un país que llegó a describir como "profundamente violento y peligroso", justificando así su regreso anticipado a España.

¿El supuesto incidente de seguridad? Ocurrió durante un acto institucional en Aguascalientes, mientras Ayuso recibía una medalla. En ese momento, la regidora de Morena Martha Márquez irrumpió en el auditorio con una pancarta, se situó junto a la dirigente madrileña y comenzó a increparla. Desde la Puerta del Sol sostienen que aquel fue el episodio más grave del viaje y reprochan al Gobierno español haber mirado hacia otro lado.

La explicación ha provocado una reacción inmediata de Ferreras, que no ocultó su asombro en directo:"¿Esto va en serio? ¿Es una broma, no?".

Y ha rematado con ironía: "Vamos a ver… ¿esto es lo que puso en peligro la seguridad? Pensaba que estaban todos los del Chapo Guzmán rodeándola en un momento dado… Es que me parece una broma".

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