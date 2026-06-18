José Muñoz, sobre Mazón: “Viene cuando le da la gana; en lugar de ocupar su lugar como diputado, está en la playa"

El portavoz del PSPV en Les Corts ha reaccionado a la imagen de Carlos Mazón riéndose mientras Joan Baldoví recordaba sus polémicos mensajes del día de la DANA. Además, ha criticado que el PP lo mantenga en la Diputación Permanente y ha exigido a Feijóo que actúe.

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, ha comparecido en Al Rojo Vivo en un momento en el que Carlos Mazón vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el episodio protagonizado en el Parlamento valenciano. Durante una intervención de Joan Baldoví, el líder de Compromís recordó los mensajes enviados por Mazón el día de la DANA de Valencia, en los que instaba a "inundar a los medios de datos y desprender sensación de estar alerta que te cagas". Mientras escuchaba esas palabras, el expresidente reaccionaba riéndose.

Muñoz ha cargado duramente contra esa actitud: "Hay que tener en cuenta que él viene cuando le da la gana. Los martes por la mañana está en la playa; hay fotografías que demuestran que, en lugar de ocupar su escaño como diputado, está tomando el sol".

El dirigente socialista también ha puesto el foco en la situación parlamentaria de Mazón: "El Partido Popular lo ha incluido en la Diputación Permanente, ese órgano que permanece activo cuando se convocan elecciones. Está ahí para seguir aforado y evitar que la jueza instructora pueda llamarlo a declarar. Y eso es, probablemente, lo más grave de todo. De Mazón ya hemos perdido cualquier esperanza, pero todavía esperamos algo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo".

Por ello, Muñoz se pregunta cómo es posible que Mazón continúe formando parte de la disciplina del PP: "Después de todo lo que hemos conocido, incluidos los mensajes de WhatsApp en los que se desentendió absolutamente de la situación, ¿cómo puede seguir siendo parlamentario del Partido Popular? Cobra un complemento por comisión, le han puesto una oficina en el Paseo Marítimo de Alicante y todo su equipo continúa trabajando con él en la oficina de expresidentes. Todo ello con el respaldo de Juanfran Pérez Llorca y, por supuesto, de Alberto Núñez Feijóo, que este sábado visita Valencia".

A juicio del portavoz socialista, la visita del líder nacional del PP representa una oportunidad para aclarar la posición del partido: "Sería un gran momento para preguntarle si piensa tomar alguna decisión respecto a Carlos Mazón. Además, ayer fue un día especialmente importante porque se cerró definitivamente la comisión de investigación de Les Corts sobre la DANA con los votos del PP y Vox. Mientras las víctimas estaban destrozadas por esa decisión, Carlos Mazón se reía de ellas delante de todos los valencianos. Es indigno. Feijóo tiene que tomar decisiones sobre este personaje".

Durante la entrevista, Muñoz también se ha referido a la renuncia de la pareja de Pérez Llorca a una plaza en la Diputación de Valencia. Según ha explicado, se trataba de un nombramiento que se produjo tras la llegada de Pérez Llorca a la presidencia de la Diputación.

"Era una plaza cuya adjudicación se realizó con una rapidez inaudita. Se pasó de un salario de 25.000 euros a otro de 52.000 euros en muy poco tiempo. Ha sido una decisión enormemente polémica y nosotros estamos estudiando si esa adjudicación fue legal y si puede ser objeto de investigación judicial", ha señalado.

Muñoz considera que la renuncia responde exclusivamente a la presión pública: "Ellos mismos se han dado cuenta de la barbaridad que hicieron. La pareja de Pérez Llorca ha decidido renunciar por la enorme presión social generada, no por una decisión voluntaria propia".

Asimismo, ha vinculado este episodio con prácticas que, a su juicio, vienen produciéndose desde hace años en el entorno del Partido Popular valenciano: "Esto no empieza ahora. Hay que remontarse a mayo de 2008, cuando una información publicada por 'El País' reveló la contratación de 34 personas vinculadas al Partido Popular en un ayuntamiento de apenas 8.000 habitantes. Entre ellas figuraba la pareja de Pérez Llorca. En aquel momento él no era alcalde de Finestrat, sino portavoz del Partido Popular. Por tanto, hablamos de una forma de actuar que viene de lejos".

El portavoz socialista ha concluido asegurando que su formación seguirá investigando el caso: "Ha habido una indignación enorme en la Comunitat Valenciana y parece evidente que la renuncia se ha producido como consecuencia de esa presión. Pero nosotros vamos a llegar hasta el final para determinar si hubo alguna ilegalidad, porque no vamos a permitir que una situación así quede impune".

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