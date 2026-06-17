Carlos Mazón se ríe mientras Baldoví le recuerda sus vergonzosos whatsapps del día de la DANA: "¡¿Te reirías delante de las víctimas?!"

Los detalles La reacción del expresident de la Comunitat Valenciana ha hecho estallar al síndic de Compromís, que ha preguntado a PP y Vox si "no les da vergüenza mantener a este tipo" en Les Corts.

Durante una tensa sesión en Les Corts, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, criticó duramente al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por reírse durante su intervención. Baldoví recordó los mensajes del expresident durante la DANA y cuestionó la actitud de Mazón, acusándolo de insensible ante las víctimas. Además, arremetió contra el PP y Vox por mantenerlo en su puesto, y criticó a la vicepresidenta Susana Camarero y al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, por su gestión durante la DANA. Baldoví calificó al Consell como "inepto" y "peligroso". Mazón respondió llamando a Compromís "pagafantas de la corrupción 'sanchista'".

Momento de mucha tensión en este miércoles en Les Corts. Durante la intervención del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha podido ver a un Carlos Mazón riéndose a carcajadas cuando el síndic recordaba los mensajes del expresident de la Generalitat Valenciana el día de la DANA, cuando pedía "inundar a los medios de datos". "Desprende sensación de estar alerta que te cagas", dijo entonces Mazón.

En ese momento, las cámaras han captado a Mazón riéndose mientras miraba su teléfono, un momento que ha hecho estallar a Baldoví. "¡Encima se ríe! ¡¿Te reirías delante de las víctimas?!", ha espetado el síndic al ver esa carcajada de Mazón. Acto seguido, se ha dirigido tanto a PP como a Vox para preguntarles si "no les da vergüenza mantener a este tipo aquí".

"¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?", ha preguntado Baldoví a Llorca.

También ha cuestionado a Llorca si no le "da vergüenza" mantener a la vicepresidenta Susana Camarero, "que se fue de canapé" en la DANA "mientras sabía que había gente abandonada en los pisos tutelados y en la teleasistencia", o al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, quien "se fue a las 12.30 a su casa sin atender a los centros educativos". "Y mientras tanto, la gente intentando salvarse. Qué contraste más doloroso e inapelable: un pueblo digno y ustedes que no le llegan ni a la suela de los zapatos. Ustedes son ineptos, inútiles una auténtica calamidad para los intereses de los valencianos", ha sentenciado.

Esta situación se ha dado durante la sesión de control en Les Corts, la última antes del parón parlamentario de verano, una sesión en la que Baldoví también ha preguntado a Pérez Llorca "por qué tiene pánico a dar la cara" y ha defendido que se debe a que "su Consell y sus socios parásitos de Vox son los políticos más peligrosos, más ineptos y más vagos que hemos vivido nunca hemos vivido los valencianos".

Por su parte, el president de la Generalitat ha definido a Compromís como "pagafantas de la corrupción 'sanchista'", reprochándole que "para ser maestro, insulta y tiene poca educación", por lo que según él "la sociedad valenciana agradece que no sea maestro porque sería una calamidad".

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