Feijóo exige a Junts y PNV que no sean "trileros" y apoyen una moción de censura instrumental: "Hagámoslo"

Los detalles "Es la hora de la verdad. O están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción, sin mayoría parlamentaria, sin cuentas, sin Presupuestos y sin capacidad normativa, o están a favor de una España decente", asegura el líder del PP.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso una moción de censura instrumental para forzar elecciones anticipadas, instando a Junts y PNV a dejar de ser "trileros" y actuar con seriedad. Feijóo señaló que, junto a otros partidos, suman 184 diputados, suficientes para apoyar la moción. Criticó al PNV por apoyar al Gobierno solo para aprobar los Presupuestos de 2027, calificándolos de "cortina de humo" para tapar casos de corrupción. Feijóo enfatizó la necesidad de elegir entre un Gobierno "asolado por corrupción" o una "España decente". Afirmó que su prioridad es gobernar en solitario, aunque reconoció que la decisión final está en manos de los votantes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este jueves que "la única solución" que existe para forzar la convocatoria de elecciones anticipadas es "remover al Gobierno" a través de una moción de censura instrumental a la que emplazó a Junts y PNV, a los que instó a que no sean "trileros" y vayan más allá de "las palabras".

"Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Eso suma 184 diputados (contabilizando los apoyos de Coalición Canaria y UPN) y el número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente", aseveró en una rueda de prensa en Bruselas previa a una cumbre de líderes del PPE.

Feijóo avisó de que "la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria". Y acusó al PNV de someter a la sociedad a una "pérdida de tiempo" y faltarle el "respeto a la inteligencia" al darle ahora más oxígeno y circunscribir su apoyo a la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.

En su opinión, la moción de censura está más que justificada porque "no hay ningún primer ministro de los que se siente en el Consejo Europeo en la situación" de Sánchez, al que acusó de convertir a España en el país de la UE "con más casos de corrupción de toda la Unión". "Si no lo hacemos ahora", insistió, "¿en qué supuesto deberíamos de hacerlo? Si esto no es una situación gravísima, ¿puede haber algún supuesto más grave que este?".

Feijóo reconoció que Junts y PNV han dado pasos en las últimas semanas, especialmente los independentistas catalanes, que se han unido al PP para pedir por la vía parlamentaria la convocatoria de elecciones –aunque la Mesa del Congreso ha tumbado sus iniciativas–. Ahora, cree que es el momento de "ver si esas iniciativas al final se quedan en una tentativa o, por el contrario, van en serio" y le tienen "respeto a los votantes que representan".

Preguntado por si hay contactos con los socios del PSOE, el líder del PP dijo que los tiene "en tiempo real con todas las fuerzas políticas", aunque deslizando que lo hace a través de los medios de comunicación.

Por otro lado, Feijóo se mostró convencido de que los Presupuestos de 2027 son "una cortina de humo" para "tapar" los casos de presunta corrupción del PSOE, y arremetió contra el PNV por decir ahora que retirarán el apoyo a Sánchez si no los aprueba cuando "sabe perfectamente que el Gobierno no tiene apoyos" para sacarlos adelante.

"Es la hora de la verdad. O están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción, sin mayoría parlamentaria, sin cuentas, sin Presupuestos y sin capacidad normativa, o están a favor de una España decente. Y ahí hay que clarificar y hay que posicionarse", añadió. Por último, sobre la coalición de gobierno con Vox a la que abrió ayer la puerta en 'El Hormiguero', Feijóo insistió en que su prioridad es gobernar en solitario para tener un Ejecutivo "sólido" y "fuerte" y que así lo pedirá "hasta el último minuto de la campaña electoral". Pero asumió que la palabra final es la de los españoles en las urnas.

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