De negar la violencia machista o llamar "accidente" a un crimen a disculpar una agresión fascista: así es el alcalde de Oviedo

El contexto Alfredo Canteli disculpó la agresión de un grupo de ocho fascistas sobre dos activistas de la izquierda asturiana. Según el alcalde de Oviedo, los atacantes "son chavales" y no "mala gente". Las víctimas necesitaron asistencia médica.

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, ha generado controversia por defender a agresores fascistas y minimizar ataques violentos, calificando una brutal agresión como un "accidente". Sus declaraciones machistas, xenófobas y negacionistas sobre violencia de género son frecuentes. Canteli es conocido por comentarios despectivos hacia las mujeres y piropos arcaicos. En un minuto de silencio por un asesinato machista, pidió igualdad para los hombres, restando importancia a la violencia de género. Además, ha difundido bulos racistas y ha tenido que retractarse en varias ocasiones. También ha sido criticado por cargar al Ayuntamiento gastos personales, sin mostrar remordimiento alguno.

Las palabras de Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, defendiendo a ocho agresores fascistas que dieron una paliza a dos activistas de izquierdas en plenas fiestas, no han sorprendido demasiado. Al menos, no entre la gente que lo conoce, aunque sea un poco.

Porque no es la primera vez que disculpa un apaleamiento. Ya calificó de "accidente" una agresión mortal sufrida por un profesor de 33 años. Sin olvidar que sus afirmaciones machistas, xenófobas o negacionistas sobre la violencia machista son continuas.

Un alcalde machista y de piropo fácil

Es conocido por usar un léxico nada amable y por tratar a las mujeres con desprecio y sexualizándolas. Porque expresiones como: "Es una verdulera" o frases del tipo: "Ven, ven tú en lugar de Darío. Por lo menos estás guapa y Darío, to' calvo", han salido de la boca del alcalde de Oviedo.

Alfredo Canteli se caracteriza por sus salidas de tono y por lanzar piropos arcaicos que, en pleno siglo XXI y por increíble que parezca, algunas personas siguen considerando graciosos. "Comercio abierto, gente en la calle, hay consumo siempre. Además, si vas con la mujer, más todavía. Otra frase de su autoría que queremos poner como ejemplo, pues esta declaración despertó las carcajadas de otros hombres presentes.

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Pide la igualdad para los hombres

Pero si ser machista fuera poco, a este alcalde se le ha escuchado quitando importancia a la violencia machista. Porque en pleno minuto de silencio, tras un asesinato machista, Canteli aprovechó para dos cosas: denunciar la violencia machista y, acto seguido, reclamar igualdad para los hombres. "Mueren mujeres y hay que estar aquí haciendo ese minuto de silencio. ¿Y cuándo mueren los hombres?, llegó a preguntar.

Tampoco se sonrojó tras quitar del Ayuntamiento la bandera del orgullo o los bancos arcoíris. Fue una de sus grandes primeras ideas al llegar a la alcaldía de Oviedo.

Bulos racistas y otros líos

Otro punto por el que es conocido Alfredo Canteli tampoco habla demasiado bien de este político, pues se le ha señalado por difundir bulos. Concretamente, información falsa y de tinte racista.

Por ejemplo, cuando afirmó: "Al final, ¿quién la mató? Un migrante". Aunque una periodista lo corrigió, asegurando que en este crimen era la víctima la extranjera y no el agresor, el alcalde insistió: "Pues nada, da lo mismo".

Sin olvidar que quiso restarle importancia a la paliza mortal a un profesor durante las fiestas de un barrio. Lo definió como "un acto irresponsable de un grupo que, bueno, habría bebido algo". "Un accidente, hay que verlo así", dijo.

Y que, constantemente, tiene que rectificar o desdecirse con frases hechas como: "Evidentemente me he explicado mal". Porque Alfredo Canteli se explica mal, pero, cuando le interesa, es cristalino.

Pasó al Ayuntamiento los gastos de un viaje a Madrid al que le acompañó su mujer. Y vergüenza no mostró ninguna. "Claro que esos gastos los pagó el Ayuntamiento", aseguró. "Y si yo vuelvo a Madrid y ella viene conmigo, esos gastos los va a pagar el Ayuntamiento".

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