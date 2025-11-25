Joaquim Bosch, sobre el juicio a los Pujol: "Hay que hacer un esfuerzo por apartar el componente político del caso"

Once años después, llega el juicio a los Pujol. Jordi Pujol padre, de 95 años y recientemente hospitalizado, seguirá en el proceso. El magistrado advierte la necesidad de separar lo político y "centrarlo en la decisión que afecta a una situación de posible incapacidad mental de una persona".

Once años después, llega el juicio a los Pujol, acompañado de la incertidumbre sobre la participación de Jordi Pujol padre, debido al delicado estado de salud del expresidente catalán, de 95 años, que había recibido el alta recientemente tras pasar cinco días ingresado en una clínica de Barcelona. Finalmente, la Audiencia Nacional decidió, tras su comparecencia telemática y la evaluación de los médicos, mantenerlo en el proceso, al menos por ahora.

Joaquim Bosch ha analizado el caso y la situación de Jordi padre en Al Rojo Vivo: "Hay que hacer un esfuerzo por apartar el componente político del caso y centrarlo en la decisión concreta, que afecta a una situación de posible incapacidad mental de una persona".

El magistrado ha recordado que la legislación y la prudencia exigen que, para que un juicio pueda seguir adelante, la persona acusada debe contar con "suficientes capacidades intelectivas y volitivas para entender lo que ocurre y tomar decisiones durante el proceso".

En este caso, los forenses señalan en su informe "un deterioro cognitivo moderado, que además afecta a una persona de 95 años y sería irreversible". Sin embargo, ha subrayado Bosch, "la Audiencia Nacional ha escuchado a Jordi Pujol y ha interpretado que, a pesar de ese deterioro, puede entender lo que ocurre en el proceso y tomar decisiones".

El magistrado ha advertido: "Si a lo largo del juicio, que tiene muchas sesiones, se observa un cambio en su capacidad mental, especialmente antes de sus declaraciones, se tendría que archivar provisionalmente la causa". Y aclaró: "No es que la Audiencia Nacional quiera juzgarle a toda costa, sino que ha valorado su situación cuidadosamente".