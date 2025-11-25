Ahora

en al rojo vivo

Joaquim Bosch, sobre el juicio a los Pujol: "Hay que hacer un esfuerzo por apartar el componente político del caso"

Once años después, llega el juicio a los Pujol. Jordi Pujol padre, de 95 años y recientemente hospitalizado, seguirá en el proceso. El magistrado advierte la necesidad de separar lo político y "centrarlo en la decisión que afecta a una situación de posible incapacidad mental de una persona".

joaquim

Once años después, llega el juicio a los Pujol, acompañado de la incertidumbre sobre la participación de Jordi Pujol padre, debido al delicado estado de salud del expresidente catalán, de 95 años, que había recibido el alta recientemente tras pasar cinco días ingresado en una clínica de Barcelona. Finalmente, la Audiencia Nacional decidió, tras su comparecencia telemática y la evaluación de los médicos, mantenerlo en el proceso, al menos por ahora.

Joaquim Bosch ha analizado el caso y la situación de Jordi padre en Al Rojo Vivo: "Hay que hacer un esfuerzo por apartar el componente político del caso y centrarlo en la decisión concreta, que afecta a una situación de posible incapacidad mental de una persona".

El magistrado ha recordado que la legislación y la prudencia exigen que, para que un juicio pueda seguir adelante, la persona acusada debe contar con "suficientes capacidades intelectivas y volitivas para entender lo que ocurre y tomar decisiones durante el proceso".

En este caso, los forenses señalan en su informe "un deterioro cognitivo moderado, que además afecta a una persona de 95 años y sería irreversible". Sin embargo, ha subrayado Bosch, "la Audiencia Nacional ha escuchado a Jordi Pujol y ha interpretado que, a pesar de ese deterioro, puede entender lo que ocurre en el proceso y tomar decisiones".

El magistrado ha advertido: "Si a lo largo del juicio, que tiene muchas sesiones, se observa un cambio en su capacidad mental, especialmente antes de sus declaraciones, se tendría que archivar provisionalmente la causa". Y aclaró: "No es que la Audiencia Nacional quiera juzgarle a toda costa, sino que ha valorado su situación cuidadosamente".

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro