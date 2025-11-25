Joaquim Bosch destaca la dimisión de Álvaro García Ortiz: "Ha puesto la institución por delante"

En Al Rojo Vivo, el magistrado ha respaldado la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado por su prestigio y trayectoria, y considera inevitable la renuncia de García Ortiz tras el fallo condenatorio.

Joaquim Bosch, el magistrado y analista de Al Rojo Vivo, ha analizado la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz: "De entrada, me parece claro que cumple plenamente todos los requisitos legales que exigen ser una jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio. Ella los cumple sobradamente, porque no solo lleva más de 30, sino que además es fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría en la profesión, y jefa de la sección penal".

Asimismo, ha destacado su experiencia y perfil profesional: "Tiene una trayectoria muy dilatada y muchísima experiencia, especialmente en ámbitos de protección a las víctimas de violencia de género. Creo que tiene el temperamento y el carácter suficientes para la gestión que le espera en este cargo". En este sentido, ha subrayado que, a su juicio, "es una noticia positiva para la institución".

Respecto a la salida de García Ortiz, el magistrado ha considerado que: "La sustitución era inevitable. Hasta ahora, amparado en la presunción de inocencia, entendía que no tenía por qué renunciar y que debía llegar a un juicio. Pero ahora ya sabemos que hay un fallo condenatorio, aunque todavía no conozcamos la sentencia"

Bosch ha añadido, sin embargo, que podría haber recorrido judicial: "Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tendría posibilidades de prosperar si, cuando se publique la sentencia, hay algún apoyo del fallo en el registro del despacho y de los dispositivos del fiscal general. Creo que la jurisprudencia del TC puede ser contraria a la medida que se acordó".

No obstante, quiso dejar claro que el interés institucional debe prevalecer: "Incluso si hubiera buenas expectativas en un eventual recurso de amparo, no se puede acudir al sistema de recursos del fiscal general después de un fallo condenatorio. Eso dañaría seriamente la institución, y creo que así lo ha entendido el propio García Ortiz, quien —de manera correcta— ha puesto la institución por delante y ha presentado su renuncia".