Joan Tardà, tras las palabras de Susana Díaz sobre Junts: "No puede calificar a Puigdemont de supremacista porque vacíamos de contenido las palabras"

El que fuera diputado por ERC en el Congreso responde en este vídeo a las palabras que Susana Díaz ha realizado minutos antes en Al Rojo Vivo, sobre Junts: "Tengo que hacer el esfuerzo de defender a Junts", confiesa Tardà.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha intervenido en Al Rojo Vivo para comentar la actualidad política y ha comentado, entre otros asuntos, lo referido a Junts y al PSOE. Díaz ve "liquidada" la legislatura y critica que el Gobierno esté sometido a un "chantaje absurdo de un individuo supremacista" que está fuera de España, haciendo referencia a Carles Puigdemont.

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha confesado que tiene que "hacer el esfuerzo de defender a Junts" ("imagínate el calvario"). Y lo hace para responder a la que fuera presidenta andaluza: "No puede ser que Susana Díaz, teniendo el papel relevante que ha tenido en la vida política, vaya por el mundo con la brocha tan gorda. Porque de las seis cuestiones que está negociando Junts, cuatro y media son absolutamente asumibles por la izquierda".

Estas son, según expone Tardà: mayor capacidad de inversión de los Ayuntamientos, mayor competencia de empleo público económico, retrasar un año las facturas digitales de los autónomos y publicar las balanzas fiscales; y ciertamente hay una que no puede pasar: la multirrecidencia, y otra que es discutible: crear un fondo de ayuda a los arrendadores por impago.

Y por otro lado, Tardà señala que "Díaz no puede llamar y calificar a Puigdemont de supremacista, porque entonces ya vacíamos de contenido las palabras". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

