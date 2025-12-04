Ahora

Relación PSOE-Junts

Joan Tardà, sobre la situación de Junts: "Es imposible que ahora pueda hacer un frente con la derecha española"

El que fuera diputado por ERC en el Congreso ha confesado que cree que hay "mimbres" para que el PSOE y Junts se puedan "entender" a pesar de que el partido independentista haya asegurado que su relación está rota.

Joan Tardà ha analizado la situación entre el PSOE y Junts después de que Pedro Sánchez haya cambiado su estrategia para admitir que han cometido "incumplimientos" en los acuerdos. Unas declaraciones que parece que no han hecho cambiar de postura al partido independentista, que sigue defendiendo que su relación está rota.

El que fuera diputado por ERC en el Congreso ha indicado que cree que los errores del presidente del Gobierno respecto a Junts podrían estar motivados por "una debilidad" que tiene el partido de Carles Puigdemont.

De esta forma, ha señalado que hay encuestas que señalan que los votantes de Junts ven con buenos ojos al PSOE y están lejos de apoyar a PP y Vox.

Por tanto, ha confesado que cree que hay "mimbres" para que se puedan entender, dejando claro que es imposible que Junts "pueda hacer un frente con la derecha española" en estos momentos. "Podrá pasar cuando se normalice todo y Puigdemont esté aquí", ha destacado.

