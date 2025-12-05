Inés García, tras el escándalo de Ribera Salud: "La Comunidad de Madrid tiene que dar explicaciones pero Ayuso ha preferido jugar al despiste"

Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo este viernes, detalla la creciente polémica de la gestora privada Ribera Salud y el silencio mantenido por la presidenta madrileña desde que saltó el escándalo. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, gestora privada del hospital de Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid), pedía a través de unos audios que alargaran intencionadamente las listas de espera para así ganar más dinero, este viernes, también por este medio, conocemos que los directivos despedidos de Ribera, después de denunciar este y otras prácticas, alertaron de la reutilización de material sanitario de un solo uso en el hospital, algo que puede afectar a la salud de los pacientes.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su silencio al respecto: "La Comunidad de Madrid tiene que dar explicaciones, pero su presidenta ha decidido jugar al despiste, han pasado 24 horas y no ha dicho ni 'mu', y créanme que lo hemos intentado", asegura en el arranque de Al Rojo Vivo, Inés García, quien este viernes, 6 de diciembre, conduce el programa.

Tras escuchar cómo nuestra compañera Conchi Gil preguntaba a la presidenta sobre este escándalo sanitario, García señala que hoy mismo, la presidenta tendrá "una nueva oportunidad para explicarse" ya que preside en Sol los actos por el Día de la Constitución.

Según fuentes del entorno de Ayuso a laSexta, explica por su parte el periodista Jaime Rull, "se está estudiando el caso en profundidad y van a actuar de forma contundente". Sin embargo, y como recuerda García, los trabajadores ya llevaban meses denunciando por lo menos desde el pasado mes de mayo. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de intervenciones.

