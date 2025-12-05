Pilar Velasco señala la responsabilidad de Ayuso en el caso Ribera Salud: "Esto se ha hecho porque la Comunidad de Madrid lo ha permitido"

La periodista ha indicado que lo que estamos conociendo sobre el hospital de Torrejón es "estructural" y "gravísimo". "No ha habido controles", ha criticado, destacando que se deben hacer auditorías en más centros.

Pilar Velasco ha destacado que el CEO de Ribera Salud ordenó dar prioridad a "retrasar las listas de espera" por una decisión que es "estrategia de la propia gerencia". "Sabemos que no es un audio aislado", ha destacado.

La periodista ha señalado que esto fue una decisión empresarial "con fondos públicos", recordando que hasta cuatro directivos de la máxima responsabilidad del hospital denunciaron lo que estaba ocurriendo. "Tuvieron que acudir al canal ético para poder poner esta denuncia", ha recalcado.

Un hecho que ha indicado que refleja la "vulnerabilidad" de que no se les escuchara y la "impunidad" del gerente para expulsarles.

"Lo que estamos conociendo es estructural y gravísimo" ha criticado, asegurando que se hace porque "se lo ha permitido la Comunidad de Madrid" al no haberse producido "controles ni auditorías". "Se ha dado permiso o no habría pasado", ha destacado.

Por tanto, ha dejado claro que la responsabilidad es de Isabel Díaz Ayuso, señalando que ahora deben hacer una auditoría a más centros y no solo a este.

