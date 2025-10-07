El importante mensaje de Juanma Romero tras los fallos en las mamografías en Andalucía: "En el cáncer, el tiempo es vida"

"Por favor, no juguemos con la salud de las mujeres y de todos los ciudadanos de Andalucía", pide el periodista Juanma Romero en este vídeo, unas palabras que por su experiencia cobran una relevancia más que especial.

La asociación Amama ha comunicado que hay "varias mujeres muertas ya" por retrasos en el cribado del cáncer de mama: "Todo esto es un escándalo que puede ser penalizado por la ciudadanía en las próximas elecciones a Juanma Moreno", subraya el periodista Juanma Romero de 'El Independiente'.

Sin embargo, asegura el periodista que más allá de las cuestiones políticas, "lo realmente dramático" es el trato que muchas mujeres están teniendo por parte de la Junta, "la insensibilidad" que está demostrando la consejera y la "frialdad" con la que se ha tratado a estas mujeres que han tenido que irse en el mejor de los casos, a la sanidad privada.

"Esta cuestión es hipersensible, porque todos tenemos la percepción de que en el cáncer el tiempo es vida y un retraso en el diagnóstico puede conducir a la muerte", afirma Romero, que sabe perfectamente de lo que habla porque él ha vivido un cáncer, de ahí, mucho más importante aún el significado y consejo de sus palabras.

"Hay que ser conscientes de la importancia de la detección precoz, por favor no juguemos con la salud de las mujeres y de todos los ciudadanos de Andalucía", concluye Romero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

