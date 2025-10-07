Ángeles Férriz, la portavoz socialista en el Parlamento andaluz: "Tenemos la lista de espera y la lista de mortalidad más alta de España"

Tras el escándalo por el fallo en las mamografías en Andalucía, la portavoz del PSOE ha denunciado que "cada día descubren un escándalo más": "En el Hospital Juan Ramón Jiménez había 19.000 pruebas radiológicas sin informar durante los últimos dos años".

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, ha alertado en Al Rojo Vivo de una crisis sanitaria que se prolonga desde hace años en Andalucía: "Muere gente sin diagnóstico y sin tratamiento, y no es un error: es la consecuencia de saquear la sanidad pública durante años".

El reciente fallo en las mamografías ha sacado a la luz casos de mujeres que, tras someterse a pruebas preventivas, han desarrollado cáncer sin que se les informara a tiempo. Además, Férriz ha subrayado que "cada día descubrimos un escándalo más": "En el Hospital Juan Ramón Jiménez había 19.000 pruebas radiológicas sin informar durante los últimos dos años".

La dirigente socialista ha advertido que el colapso sanitario va mucho más allá de las pruebas de cáncer de mama, afectando también a otros tipos de cáncer. "Poco nos ha pasado considerando los años que llevamos sufriendo este saqueo", ha afirmado.

Férriz ha recordado, además, que la Junta de Andalucía está siendo investigada judicialmente, con todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud bajo la lupa por esta situación.

Sobre el presidente Moreno Bonilla, ha añadido: "Muy preocupado no debe de estar cuando, ante la mayor crisis sanitaria, se ha ido el fin de semana a Galicia".

Para concluir, ha resaltado la magnitud del problema: "No hay nadie en Andalucía que no tenga a alguien a su alrededor esperando en una lista de espera. Y esto, con el agravante de que la Junta y Moreno Bonilla han decidido destinar dinero a la sanidad privada, mientras las listas siguen creciendo. Tenemos las listas de espera más altas de España, la tasa de mortalidad más alta, el menor gasto por habitante, menos médicos y menos camas".