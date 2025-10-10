Ignacio Urquizu, tras la polémica del PP con el aborto: "Todo lo que hacen, en el fondo, a quien beneficia es a Vox"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza la polémica del aborto surgida esta semana tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso este jueves en la Asamblea de Madrid. En el vídeo, su reflexión.

Tras la polémica del aborto surgida esta semana, el sociólogo Ignacio Urquizu señala que "lo curioso de esta situación es que Pedro Sánchez habla de lo que le interesa, pero el PP habla de lo que quiere el PSOE y así aquí es donde está la paradoja", porque "quien lo saca este tema es Martínez Almeida apoyando una propuesta de Vox y luego continúa con el tema Isabel Díaz Ayusodiciéndoles a a las mujeres que se 'vayan a abortar a otro sitio'", argumenta.

De este modo, insiste Urquizu en que "ha sido el PP quien se ha metido en este lío", justamente cuando, tal como señala, "una de las fortalezas de los votantes de izquierda son las mujeres con las que el PSOE, desde lo que ha pasado este verano con Ábalos y Koldo, estaba teniendo problemas. Y de repente el PP de Madrid sale al rescate del PSOE sacando un tema que le beneficia a los socialistas y poniendo a su vez en serio aprieto al PP nacional".

Pero es que en el fondo, concluye y remata Urquizu, "todo lo que hace el PP a quien beneficia realmente es a Vox". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, así como el debate surgido en la mesa de Al Rojo Vivo. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.