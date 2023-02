El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se suma a las palabras de Alberto Núñez Feijóo respecto al aborto, afirmando que "no es un derecho fundamental". En Más Vale Tarde, Almeida ha trasladado las "posiciones provida" que defienden en el PP.

"Quizás antes que del aborto, que ya tiene un marco legal, tendríamos que hablar de cómo solucionamos el problema demográfico que tenemos en España", agrega. Con lo que no está de acuerdo es con una reforma que pretende, dice, "eliminar el periodo de reflexión" a las mujeres, que no se les dé la información necesaria o que "haya una lista negra de médicos que no quieren practicar abortos".

"¿Qué problema hay en que las mujeres puedan tener un periodo de reflexión si cualquiera que nos enfrentamos a una decisión mínimamente importante nos tomamos un tiempo para pensarla? ¿Por qué en el caso de que una mujer quiera abortar se tiene que eliminar ese periodo de reflexión?", se pregunta el alcalde de Madrid.

Para Almeida, son Vox y el PSOE los que quieren "fijar la posición" del PP sobre el aborto, haciendo alusión a las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí'. "Si el aborto es legal, se tiene que hacer con todas las garantías de asistencia sanitaria que tenemos sanitaria", ha añadido Almeida.