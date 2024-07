El magistrado Joaquim Bosch responde a la pregunta de si ve tráfico de influencias o no en las actuaciones de Begoña Gómez, después de que la declaración se haya aplazado al 19 de julio. El motivo de este aplazamiento es porque su abogado, Antonio Camacho, ha sido informado en el propio juzgado de que había otra querella contra ella. El propio Camacho ha asegurado en Al Rojo Vivo que su admisión es "sumamente irregular e inquietante".

"El encaje jurídico de esta figura penal me parece francamente dudosa después de leer cientos de sentencias y escribir un libro sobre la materia", responde el Magistrado. El tráfico de influencia -explica el experto- exige una situación de prevalimiento para influir sobre una persona desde una situación jerárquica para que acorte una resolución que sea beneficiosa económicamente. Debe haber una relación directa de causalidad".

Y aquí, en es caso -aclara Bosch, "lo discutible es que una carta de recomendación puede tener ese efecto directo. Por eso, la Audiencia Provincial de Madrid dijo que era admisible que se abriera la investigación para que se fueran cerrando círculos que confirmaran que ahí pudiera haber algo más que una carta de recomendación, y la UCO, en su informe, ha descartado que pueda haber algo más, pero hay una instrucción abierta en la que tendremos que ver si hay algo más".

En el vídeo podemos ver al completo su información en el que explica con detalle esta causa. "De los cientos de sentencias que yo he examinado por corrupción en España, no ha visto nunca ninguna que a través de una carta de recomendación, en un contexto de este tipo, haya acabado con una condena. Pero hay una instrucción abierta y es la que tendrá que demostrar si hay algo más o no", afirma.