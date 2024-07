El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha incidido en Al Rojo Vivo que la querella de Hazte Oír no se les había notificado hasta hoy, motivo por el que se ha aplazado la declaración de la mujer de Pedro Sánchez este viernes y no comparecerá hasta el próximo 19 de julio.

"Es absolutamente contradictorio que en un auto dictado hace tres días se diga que los hechos que son objeto de investigación se limitan a la denuncia de Manos Limpias y, sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal, el día de la declaración se nos hable de la admisión de una querella que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento", ha aseverado el letrado.

"No voy a permitir que se haga una declaración si no hemos tenido un perfecto conocimiento, no se nos ha notificado ni siquiera el auto de admisión. Es una actuación sumamente irregular que no respeta el derecho de defensa", ha agregado, después de que la comparecencia judicial de la mujer de Pedro Sánchez se haya tenido que posponer precisamente por este hecho.

El abogado ha insistido en que esa no notificación de la querella de Hazte Oír ha sido el motivo de la suspensión de la declaración: "Una persona sujeta a investigación tiene una serie de derechos. Uno de ellos es tener conocimiento de los hechos de la investigación. En la mañana de hoy, el juzgado nos ha sorprendido nuevamente. A pesar de que se decía que los hechos se limitaban a la denuncia inicial, lo cierto es que nos ha dicho que existía una querella que no se nos había notificado y que quería que tomáramos declaración en relación a estos hechos. Evidentemente hemos pedido el traslado del contenido y hemos tomado la decisión de que no declarara. Hemos tomado la mejor decisión".

Además, Camacho ha señalado que la intención de Begoña Gómez era declarar hasta que ha sido notificada, ya allí, de una nueva querella: "Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente no tenía ninguna duda que quería colaborar con la justicia. Venía dispuesta a declarar si el juez aclaraba los hechos sujetos a investigación".

"Acaba de llegar la querella, no la he leído y cuando la lea nos pronunciaremos", ha afirmado, al ser preguntado por laSexta sobre si su representada se acogerá al derecho a no declarar el próximo 19 de julio, fecha a la que se ha aplazado la comparecencia judicial de su defendida.

Camacho ha aludido a las diligencias previas practicadas por el juez, señalando que el atestado de la Guardia Civil "con claridad dijo que no había ninguna irregularidad" y que las declaraciones de los periodistas no aportaron nada a la denuncia. "Esta causa no se está investigando en relación a mi representada, está claro", ha añadido.

"Se están produciendo cosas singulares. Querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde... probablemente tenga que ver con la carga de trabajo del juzgado. Ella se encuentra perfectamente, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie", ha concluido.