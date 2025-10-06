¿Hay una oportunidad real de paz en Israel y Gaza con el plan de Trump? La respuesta de Jesús Núñez Villaverde

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), analiza las últimas declaraciones de Trump, quien ha anunciado que la primera fase de su plan de paz para Gaza debería cerrarse esta misma semana.

Tras anunciar Donald Trump, presidente de EEUU, que la primera fase de su plan de paz para Gaza debería cerrarse esta misma semana, la pregunta de Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, es clara: "¿Hay una oportunidad real de paz en Israel y Gaza con el plan de Trump?".

Según Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), "no hay que descartar que la paz sea uno de los resultados de esto que está ocurriendo, pero es la más improbable en cualquier caso".

Señala el profesor que "ahora mismo estamos hablando de prisas", es decir: "¿Prisas porque se trata de salvar más vidas, porque este martes (7 de octubre) se cumplen dos años de los atentados de Hamás, o porque el viernes se concede el Premio Nobel de la Paz y Trump está soñando con recibir ese premio a costa de lo que sea?".

De este modo, Núñez confiesa que "si las negociaciones que ahora se están iniciando toman en consideración lo que está en la propuesta del plan de Trump, no tendría ninguna duda", porque, en este sentido, detalla que "Hamás tendría dos opciones: si decía que no [a ese plan], Trump ya habría dicho que Netanyahu acabaría su trabajo (masacrar completamente Gaza), o bien hacer lo que ha hecho: 'decir sí, pero no', es decir, dejar que sea Trump quien veamos si tiene capacidad o no para controlar a Netanyahu".

¿Pero, y si tomamos otro escenario en consideración? Esto es, tal como analiza el profesor, "resulta que Trump, que dice que tiene controlado a Netanyahu, se encuentra con que los bombardeos siguen y la masacre continúa".

Por tanto, "si ya desde el principio [cuando Trump anunció el plan de paz] Netanyahu se atrevió a decir que no iba a haber un Estado palestino y que no iba a retirarse de la Franja de Gaza, evidentemente nos está demostrando que todo queda en manos de la voluntad de Netanyahu", finaliza Núñez. En el vídeo podemos ver al completo este análisis.