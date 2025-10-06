Francisco Carrión explica quién es el hombre que puede ser el futuro de Palestina: "Es un rival de Hamás"

Se trata de Marwan Barghouti: "Es un líder político rival de Hamás, pero muy apreciado por Hamás. Está en prisión desde 2002 y ha sido condenado hasta en cuatro ocasiones a cadena perpetua", explica el periodista Francisco Carrión. En el vídeo, los detalles.

Francisco Carrión, periodista de 'El Independiente', sostiene que hay muchos detalles aún por resolver de esa primera fase del plan de paz que ha anunciado Donald Trump para Gaza: "Es muy interesante que está liderando [las negociaciones] Jalil al Haya [de Hamás], ya que es del mayor rango vivo de todo lo que ha sucedido".

Ha sido él, señala Carrión, quien ha dicho que "no va a haber un desarme de Hamás mientras siga la ocupación de Palestina". Por eso, insiste el periodista en que hay aún "muchos detalles técnicos" por resolver como por ejemplo, qué prisioneros palestinos van a ser liberados en ese intercambio por los 48 rehenes israelíes.

Así, sostiene Carrión que se habla de un hombre que podía ser el futuro de Palestina, que es Marwan Barghouti: "Es un líder político rival de Hamás, pero muy apreciado por Hamás. Está en prisión desde 2002 y ha sido condenado hasta en cuatro ocasiones a cadena perpetua; y Hamás está intentando que sea liberado".

Además, detalla el periodista, "podía ser el sucesor de Mahmoud Abás, que cumple 90 años el mes que viene y tiene un liderazgo de la autoridad palestina muy controvertido". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.