Gemma Robles, sobre los que critican el reparto de menores migrantes: "Luego se llenan la boca defendiendo la bandera en Ceuta"

La directora de la red de contenidos de Prensa Ibérica analiza en el plató de Al Rojo Vivo el acuerdo sobre el repartode menores migrantes acordado entre el Gobierno y Canarias que el PP ha adelantado que no va a apoyar. "No entiendo cómo puedes criticar no tener información y a la vez criticar que el acuerdo es inmoral", afirma Gemma Robles sobre las críticas del PP.

Además, la periodista hace una reflexión "para todos los partidos": "Tiene un mensaje horroroso de fondo aceptar que Canarias, que es un territorio español como el que más, es el que tiene el problema de origen junto a otros territorios españoles, como Ceuta". Además, Robles critica que se ponga "el foco en que hay otras comunidades que, porque van a recibir una parte de ese problema, son las que tienen el problema importante y no quien tiene el problema gordo de origen".

"Nos hemos vuelto locos y hemos perdido el norte", critica Robles, que asegura que quiere pensar que "en los dos grandes partidos sigue habiendo gente que tiene sentido de Estado y sensibilidad para abordar estos problemas sin abordarlo todo".

El (casi) acuerdo

Prácticamente iguales a los de 2022. Así serán los criterios para la distribución "extraordinaria y puntual" de 4.000 menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias y de otros 400 en Ceuta que este jueves abordaron en una reunión la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Una medida que más tarde tendrá que pasar por el Congreso donde Partido Popular (PP) y Vox ya han adelantado su negativa, quedando en el aire, de nuevo, el sentido de voto de Junts per Catalunya.