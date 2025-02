El reparto de menores migrantes (casi) acordado entre el Gobierno y Canarias eleva el choque con el PP

Prácticamente iguales a los de 2022. Así serán los criterios para la distribución "extraordinaria y puntual" de 4.000 menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias y de otros 400 en Ceuta que este jueves abordaron en una reunión la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Una medida que más tarde tendrá que pasar por el Congreso donde Partido Popular (PP) y Vox ya han adelantado su negativa, quedando en el aire, de nuevo, el sentido de voto de Junts per Catalunya.

Si bien no se han concretado los criterios, Rego ha explicado que son de "sentido común" y "muy similares" a los alcanzados en la conferencia Sectorial de Infancia de 2022, que "contaron con el consenso de todas las comunidades". Entonces, se apostó por contemplar la población de cada territorio, su renta, su tasa de paro, la dispersión territorial y "el esfuerzo previo de cada región en cuanto a la acogida". Es decir, se trata de valorar el número de menores que ya atiende cada territorio, pues esta situación "presenta grandes desigualdades entre comunidades".

Para ello ha explicado que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación, por lo que ha pedido dejar trabajar a los equipos de ambos Ejecutivos "un poquito más en lo concreto" para cerrar los últimos flecos. Eso sí, lo que tienen claro en Juventud y en el archipiélago es que ninguna comunidad autónoma quedará exenta de acoger a estos menores, a pesar de la interpretación de PP y Vox, que critican una supuesta exclusión de Cataluña y el País Vasco. Fuentes del Ministerio ya han negado este punto de forma tajante, incluso la misma Rego ha pedido "altura de miras".

En esa línea, fuentes del Gobierno han explicado a laSexta que esas dos son, precisamente, de las regiones que más esfuerzo han hecho en la acogida de menores en los últimos años, por lo que "Cataluña y el País Vasco ya estarían cumpliendo con las cifras de acogida que les corresponden (...) de manera solidaria".

Algo que también recuerdan desde el Ministerio, al tiempo que insisten en que este esfuerzo previo se tendrá en cuenta, pero no será lo único a valorar. De hecho, concretan que con los criterios de 2022, que ya contemplaban el esfuerzo realizado, a Cataluña y País Vasco en todos los planes de contingencia (2022, 2023 y 2024) se les ha asignado la acogida de nuevos jóvenes. Si bien niegan poder precisar a qué territorios les corresponderá acoger más niños y a cuáles menos.

De hecho, insisten en que la fórmula no está cerrada y falta por detallar cómo se ponderará cada factor, pero no es lo único que todavía precisa de concreción definitiva. A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

"Un paso de gigante" que podría complicarse en el Congreso

En opinión de Clavijo, en la reunión se ha "dado un paso de gigante" al que ahora le seguirá un proceso de tramitación parlamentaria ya que el texto alcanzado este jueves se convertirá en uno legal, es decir, tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados con el apoyo de las fuerzas políticas, entre ellas, Junts y PNV.

Preguntada sobre si cuentan con el apoyo parlamentario de Junts , Rego indicó que trabajan "en ello", y confió en aprobarla muy pronto. Pero los de Carles Puigdemont no son los únicos que podrían poner en peligro que esta iniciativa salga a adelante. Se trata de PP y Vox, sobre los que cabe recordar que también contribuyeron al bloqueo de la reforma de la Ley de Extranjería que contemplaba ya un reparto para desahogar Canarias y Ceuta.

Más allá de criticar que el reparto sería "asimétrico e injusto" al dar por hecho que un "posible pacto de reparto de menores sin Cataluña y el País Vasco" pues se utilizan en ese reparto criterios políticos "como si (...) no fueran España" y solo se busca "dejar sitio para que sigan viniendo", el portavoz 'popular' Borja Sémper ha lamentado este viernes que "el Gobierno de España no lidera una política migratoria que aborde el problema en toda su complejidad" sino que "se limita a solucionar un problema puntual que además no se va a solucionar con este hipotético reparto".

Es por ello que insisten en que la iniciativa no contará con su apoyo. "Cuando no hay política migratoria, el PP no está de acuerdo, y cuando además dos comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, se les exime de acoger en un contexto en que necesita su apoyo parlamentario, es inaceptable", ha continuado, dando por hecho, de nuevo, que estas regiones no recibirán menores no acompañados. Lo cual no ha evitado que Sémper haya reincidido en que "es inmoral" ya que "va a enfrentar a comunidades autónomas y ciudadanos: "Es de una irresponsabilidad colosal", ha zanjado.

En la misma línea, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de desarrollar una política migratoria "miserable" y de utilizar a los "más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados para mantenerse un día más en la Moncloa".

Vox contra Sánchez... y Feijóo

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta de la red social X ha mencionado una información periodística según la cual Canarias y Moncloa habrían pactado un reparto de menores en el que no entrarían Cataluña ni el País Vasco, a lo que reacciona con la frase: "El gobierno de Sánchez es una mafia vomitiva y una chusma corrupta".

Eso sí, van más allá y ataca en el mismo mensaje al PP de Alberto Núñez Feijóo al que acusan de seguir "manteniendo que era obligatorio": "Prohibió a sus barones regionales oponerse a recibir el reparto de la inseguridad y la ruina. ¡Sánchez debe recibir la oposición que merece! ¡Ya está bien de regalarle el poder para que siga arruinando a España!".

Unos posicionamiento que provocan continuos reclamos del presidente canario, quien tras la reunión de este jueves pidió no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor. Respecto los de Abascal, Clavijo no ha dudado este viernes en señalar que "con xenofobia y miseria lo que están buscando es con dolor y muerte de niños tratar de arañar puñado de votos".

Una actitud que el canario ha tachado de "triste y mediocre", pues es "la primera vez en democracia que un territorio en emergencia es tratado de manera insolidaria por otros territorios y fuerzas políticas. Creemos que hay momentos donde todo no vale en política". Línea en la que también ha hablado este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien además ha cargado contra los de Feijóo al considerar que "cuando juegan con la vida de los menores se coloca en el marco ideológico de la extrema derecha" por la que dice están "secuestrados" y "cautivos".