Gabi Sanz, sobre la situación de la consejera de Salud de Andalucía: "Está en un punto insostenible"

El periodista ha indicado que está convencido de que la consejera de Salud andaluza tiene "las horas contadas", señalando que Moreno Bonilla es consciente de que ella "no puede aguantar seis meses más" tras lo ocurrido.

La gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha puesto en evidencia un problema grave: la inacción y las contradicciones de la consejera de Salud, Rocío Hernández, desde que asumió el cargo en julio de 2024.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha asegurado que "hay varias mujeres muertas ya por retrasos" en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes, señalando que esto es "una catástrofe".

Gabi Sanz ha reaccionado a esta situación señalando que la consejera de Salud de Andalucía se encuentra en un punto "insostenible", entre otras razones porque al principio se comportó "con soberbia".

El periodista ha destacado que Juanma Moreno Bonilla ha demostrado ser un político que "tiene olfato", destacando que prueba de ello es que lleva ocho años como presidente de la Junta de Andalucía.

Por tanto, se ha mostrado convencido de que cuando ha comunicado que "habrá responsabilidades políticas" por lo ocurrido, sabe que Rocío Hernández tiene "las horas contadas".

Entre otras cosas, Gabi Sanz ha dejado claro que la consejera no puede aguantar seis meses más porque los titulares le estarán recordando a Moreno Bonilla los hechos constantemente.

