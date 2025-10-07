Gabi Sanz, sobre el 'caso Koldo': "Dirigentes y exdirigentes del PSOE me reconocen que están abochornados"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que cree que el PSOE hará bien en "desligarse de fenómenos como José Luis Ábalos" que se permite "tomar el pelo a los españoles". "Todos sabemos cómo va a acabar esto".

Gabi Sanz ha reaccionado a la nueva información que ha salido a la luz sobre el 'caso Koldo' tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y a las declaraciones que han realizado tanto José Luis Ábalos como Koldo García.

"Lo peor que puede ocurrirle a un partido o a un dirigente político es creer que los ciudadanos somos gilipollas", ha destacado.

El periodista ha confesado que ha hablado con dirigentes y exdirigentes del PSOE, señalando que lo que le han comentado sobre este asunto es que están "abochornados". "¿Pretende hacernos creer que durante seis años no sacó efectivo?", se ha preguntado.

Un momento que ha aprovechado para indicar que cree que los socialistas harán bien en "desligarse de fenómenos como Ábalos" que se permite "tomar el pelo a los españoles". "Todos sabemos cómo va a acabar esto", ha zanjado.

