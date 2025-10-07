La portavoz del PSOE en Andalucía denuncia el "caos sanitario que tiene montado el señor Moreno Bonilla"

Férriz denuncia que los andaluces viven con angustia la crisis sanitaria y acusa a Moreno Bonilla de financiar la sanidad privada mientras aumentan las listas de espera.

En Al Rojo Vivo, Ángeles Férriz, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, ha denunciado la grave crisis que atraviesa la sanidad pública andaluza, a la que ha calificado como "el caos sanitario que tiene montado el señor Moreno Bonilla". En este sentido, ha reprochado que "muy preocupado no debe de estar cuando, ante la mayor crisis sanitaria, se ha ido el fin de semana a Galicia", en referencia a la gestión del presidente de la Junta.

Férriz ha advertido de que el colapso sanitario no se limita a las pruebas de detección del cáncer de mama, sino que se extiende también a otros tipos de cáncer. "Poco nos ha pasado, considerando los años que llevamos sufriendo este saqueo", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que la Junta de Andalucía está siendo investigada judicialmente, con todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud bajo la lupa, un proceso que atribuye al "saqueo de la sanidad pública durante años".

La dirigente socialista ha subrayado también la angustia e incertidumbre que viven los andaluces ante este panorama. "No hay nadie en Andalucía que no tenga a alguien a su alrededor esperando en una lista de espera", ha lamentado. "Y esto, con el agravante de que la Junta y Moreno Bonilla han decidido destinar dinero a la sanidad privada mientras las listas siguen creciendo. Tenemos las listas de espera más altas de España, la tasa de mortalidad más elevada, el menor gasto sanitario por habitante, menos médicos y menos camas", ha concluido.