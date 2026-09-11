Ferreras ve "tremendo" lo ocurrido con la 'ley de nietos': "El Supremo está diciendo: 'Va a haber un pucherazo y, de momento, suspendemos el derecho al voto de miles de españoles"

Ferreras califica de "tremenda" la decisión del Supremo sobre la Ley de Nietos y cuestiona que miles de ciudadanos españoles puedan ver suspendido provisionalmente su derecho al voto.

Varias voces del ámbito judicial han cuestionado la decisión del Tribunal Supremo de suspender provisionalmente el derecho a voto de miles de ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la llamada Ley de Nietos, dirigida, entre otros colectivos, a descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La resolución ha generado críticas por la falta de argumentos que algunos juristas consideran suficientemente objetivos para justificar una medida de este alcance. La polémica se centra especialmente en las consecuencias que la decisión puede tener sobre ciudadanos que ya han obtenido la nacionalidad española y que, en determinadas circunstancias, podrían quedar temporalmente privados de ejercer su derecho al sufragio.

En este contexto, Antonio García Ferreras ha abordado la cuestión en Al Rojo Vivo, reclamando conocer cómo se está valorando la decisión tanto en Moncloa como en el Partido Popular.

"Quiero saber cómo lo estamos viviendo en Moncloa, qué está diciendo el Partido Popular", ha señalado el presentador, antes de valorar con dureza la decisión del Alto Tribunal.

"Pero el Supremo lo que está diciendo es que aquí va a haber un pucherazo, es lo que está diciendo. De momento, suspendemos provisionalmente el derecho a voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Es tremendo, es absolutamente tremendo", ha afirmado Ferreras.

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